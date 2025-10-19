0
5 часов
Новости

В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым

В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым. Он скончался на 65-м году от предполагаемого инфаркта, незадолго до этого оставив пророческую запись в соцсетях.
Ринат Баимов
©ВКонтакте

19 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось прощание с артистом и общественным деятелем Ринатом Баимовым. Он скончался 16 октября на 65-м году жизни. Церемония прошла в здании, которым Баимов сам руководил в 2011–2013 годах, сообщает Башинформ.

На прощании присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он не стал произносить речь, а молча постоял у гроба и выразил соболезнования родным покойного. Прощальное слово и молитву произнёс Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, назвавший Баимова своим другом.

Содержание
  1. Причина смерти и обстоятельства
  2. Творческая карьера
  3. Общественная деятельность
  4. Памятные слова
  5. Предчувствие

Причина смерти и обстоятельства

Ринат Баимов скончался предположительно от инфаркта на руках своего сына Рудольфа. Точная причина смерти должна быть установлена после патологоанатомического исследования. У покойного было двое сыновей, один из них участвует в специальной военной операции.

Творческая карьера

Ринат Шамхутдинович Баимов родился 16 мая 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. Он окончил Уфимский государственный институт искусств по классу вокала. Визитной карточкой певца стала собственная песня «Башкортостан».

С 1998 по 2003 год Баимов был солистом симфонического оркестра Башкирской государственной филармонии. Он выступал на многих мероприятиях в республике.

Общественная деятельность

В начале 1990-х Баимов стал одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». В те же годы он возглавлял Союз башкирской молодёжи. Несколько раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты Госсобрания Башкирии.

Памятные слова

Нынешняя руководительница Конгресс-холла Айгуль Муратова вспоминала на церемонии патриотизм Баимова. Она рассказала, как он приезжал к башкирскому студенчеству в Москву, призывая их обязательно выучиться и вернуться в республику. Он говорил, что молодёжь должна активно участвовать в общественной и культурной жизни Башкортостана.

Предчувствие

30 сентября этого года скончался друг Баимова — народный артист России Олег Ханов. Тогда Ринат написал в соцсетях: «Не горюй. Скоро встретимся. Уважаю тебя и горжусь нашей дружбой». Эти слова оказались пророческими: меньше чем через три недели Баимов сам ушёл из жизни.

Рината Баимова похоронили на Мусульманском кладбище — ранее он сам говорил, что заслужил там место.

Похожие записи
0
19.10.2025
Происшествия

Пассажирка поймала извращенца в туалете уфимского аэропорта

конфликт между мужчиной и женщиной
Девушка в аэропорту Уфы заметила, что её тайно снимают в туалете. Она не растерялась, сняла оператора в ответ и вызвала полицию. Но тот успел всё удалить.
0
18.10.2025
Происшествия

Число жертв массового ДТП на Новоженова в Уфе выросло до трех

массовая авария
18 октября в реанимации уфимской больницы умер третий пострадавший от массового ДТП на Новоженова. Водитель грузовика арестован до декабря.
0
17.10.2025
Криминал

Виновника массового ДТП в Уфе в двумя погибшими отправили под арест на два месяца

виновник дтп в суде
27-летнего мигранта, который на грузовике Shacman устроил массовую аварию на Уфимском шоссе, арестовали. Его доставили в суд прямо из больницы. Он пробудет в СИЗО до 15 декабря.
0
17.10.2025
Происшествия

В Уфе нашли пассажира, вырубившего пьяного мужчину двумя ударами

драка в автобусе
Кикбоксер из Уфы стал героем вирусных роликов, нокаутировав пьяного хама в автобусе. Теперь парню может грозить уголовка, хотя соцсети его поддерживают.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.