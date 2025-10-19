В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым. Он скончался на 65-м году от предполагаемого инфаркта, незадолго до этого оставив пророческую запись в соцсетях.

19 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось прощание с артистом и общественным деятелем Ринатом Баимовым. Он скончался 16 октября на 65-м году жизни. Церемония прошла в здании, которым Баимов сам руководил в 2011–2013 годах, сообщает Башинформ.

На прощании присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он не стал произносить речь, а молча постоял у гроба и выразил соболезнования родным покойного. Прощальное слово и молитву произнёс Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, назвавший Баимова своим другом.

Причина смерти и обстоятельства

Ринат Баимов скончался предположительно от инфаркта на руках своего сына Рудольфа. Точная причина смерти должна быть установлена после патологоанатомического исследования. У покойного было двое сыновей, один из них участвует в специальной военной операции.

Творческая карьера

Ринат Шамхутдинович Баимов родился 16 мая 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. Он окончил Уфимский государственный институт искусств по классу вокала. Визитной карточкой певца стала собственная песня «Башкортостан».

С 1998 по 2003 год Баимов был солистом симфонического оркестра Башкирской государственной филармонии. Он выступал на многих мероприятиях в республике.

Общественная деятельность

В начале 1990-х Баимов стал одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». В те же годы он возглавлял Союз башкирской молодёжи. Несколько раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты Госсобрания Башкирии.

Памятные слова

Нынешняя руководительница Конгресс-холла Айгуль Муратова вспоминала на церемонии патриотизм Баимова. Она рассказала, как он приезжал к башкирскому студенчеству в Москву, призывая их обязательно выучиться и вернуться в республику. Он говорил, что молодёжь должна активно участвовать в общественной и культурной жизни Башкортостана.

Предчувствие

30 сентября этого года скончался друг Баимова — народный артист России Олег Ханов. Тогда Ринат написал в соцсетях: «Не горюй. Скоро встретимся. Уважаю тебя и горжусь нашей дружбой». Эти слова оказались пророческими: меньше чем через три недели Баимов сам ушёл из жизни.

Рината Баимова похоронили на Мусульманском кладбище — ранее он сам говорил, что заслужил там место.