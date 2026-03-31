В Уфе продолжают принимать просроченные таблетки и ртутные градусники: куда нести опасный домашний мусор

Столица Башкирии подключилась к всероссийскому проекту по безопасному сбору лекарственных отходов от населения.
В Уфе работает пункт сбора устаревших медикаментов и ртутьсодержащих приборов. Город вошёл в число участников проекта «Безопасные лекарства», сообщила мэрия. Принести ненужные препараты можно по адресу: проспект Октября, 67/2.

Проект решает две задачи: создать систему обращения с медицинскими отходами класса Г и привить гражданам привычку правильно утилизировать лекарства. По данным мэрии, если выбросить препараты в обычный контейнер или слить в канализацию, токсичные соединения попадут в грунт и водоёмы и навредят питьевому водоснабжению и здоровью жителей.

С момента запуска участники проекта обезвредили 3 300 килограммов фармацевтической продукции с истёкшим сроком годности. В более чем 20 регионах страны размещены 55 боксов для сбора таких отходов.

Уфимцы могут сдать таблетки, капсулы, ампулы, порошки, драже, гранулы, фитосборы, мази, а также ртутные термометры. Шприцы, катетеры, бинты, вату, перчатки, маски, биоматериалы и инфузионные системы не принимают.

С 1 февраля 2025 года в Оренбургской области действует аналогичная программа «Лекарства под контролем»: в аптеках сети «Госаптека» появились контейнеры для приёма просроченных и пришедших в негодность препаратов.

В Татарстане — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — работает проект «Безопасные лекарства»: стальные контейнеры со спецмешками для медотходов класса Г принимают таблетки, а также жидкие формы в ампулах и пузырьках. По данным rt-online, в Самарской области ежегодно на свалки попадает более 7,5 млн упаковок медикаментов.

С 1 июля 2025 года в России вступил в силу закон № 306-ФЗ о новых правилах обращения с медицинскими отходами: медучреждения обязаны передавать медотходы класса А региональным операторам по обращению с ТКО. Более строгие требования к медотходам классов Б, В и Г — в том числе их обязательная передача профильным организациям — вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Эксперты обсуждают необходимость национального проекта по сбору просроченных лекарств из домашних аптечек: по мнению специалистов, такие препараты стоит выделить в отдельную подкатегорию твёрдых коммунальных отходов с собственным механизмом финансирования сбора.

В трёх городах Башкирии зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

ФГБУ «Башкирское УГМС» зафиксировало повышенное загрязнение атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате по итогам февраля 2026 года.
В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.
В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
Росстат включил башкирский Салават в список городов с экстремальным загрязнением воздуха

Росстат опубликовал данные об экологической обстановке в России за 2025 год. Салават оказался в списке городов, где фиксировались случаи экстремально высокого загрязнения атмосферы, преимущественно сероводородом.
Жители Башкирии потратили рекордные 350 млн рублей на антидепрессанты в 2025 году

Жители республики потратили сотни миллионов на душевное равновесие. Эксперты спорят: мы стали смелее ходить к врачам или жизнь стала невыносимой?
Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
