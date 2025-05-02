Главная » Новости
45

В Уфе пришвартовались сразу четыре крупных теплохода

Горожанам предлагают успеть увидеть редкое зрелище
теплоход в уфе
©transportufacity

В Уфе накануне сразу четыре теплохода одновременно причалили у Монумента Дружбы. Видели? «Пушкин», «Белинский», «Бенуа» и даже «Россия» сделали остановку на радость всем, кто любит корабли и фоточки в соцсетях.

Говорят, такого флота в городе давно не видели — и, судя по всему, долго не будет. Поэтому уфимцев срочно зовут посмотреть на гигантов: времени в обрез, «Пушкин» и «Белинский» отчалят уже сегодня вечером.

Если вы не фанат кораблей — всё равно советуем прогуляться. Потом будете рассказывать: «А я видел четыре теплохода разом!».

— А когда уже дороги пришвартуются в Уфе? — спрашивает в соцсетях Айнур.

— Сегодня уйдут три теплохода, кроме «России», она у нас в гостях до завтра, — утверждает Динар.

— А чьи пароходы, точнее откуда? Своих в Уфе нет что ли? Раньше пароходство целове было, — пишет пользователь с ником Серый.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.