В Уфе пришвартовались сразу четыре крупных теплохода

Горожанам предлагают успеть увидеть редкое зрелище

В Уфе накануне сразу четыре теплохода одновременно причалили у Монумента Дружбы. Видели? «Пушкин», «Белинский», «Бенуа» и даже «Россия» сделали остановку на радость всем, кто любит корабли и фоточки в соцсетях.

Говорят, такого флота в городе давно не видели — и, судя по всему, долго не будет. Поэтому уфимцев срочно зовут посмотреть на гигантов: времени в обрез, «Пушкин» и «Белинский» отчалят уже сегодня вечером.

Если вы не фанат кораблей — всё равно советуем прогуляться. Потом будете рассказывать: «А я видел четыре теплохода разом!».

— А когда уже дороги пришвартуются в Уфе? — спрашивает в соцсетях Айнур.

— Сегодня уйдут три теплохода, кроме «России», она у нас в гостях до завтра, — утверждает Динар.