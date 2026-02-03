В Уфе предлагают назвать улицу в честь экс-мэра Павла Качкаева

Власти Уфы запустили общественное голосование по вопросу присвоения одной из улиц имени бывшего градоначальника Павла Качкаева, который руководил столицей Башкирии восемь лет.

В Уфе начался сбор мнений жителей о присвоении названия городской улицы в честь Павла Качкаева, возглавлявшего администрацию столицы Башкирии с 2003 по 2011 год. Инициативу выдвинули городские власти, а Главархитектура запустила опрос, который продлится до 15 февраля.

Как проголосовать

Высказать свою позицию можно через интернет-платформу, но для доступа придется пройти авторизацию через портал Госуслуг. Такая мера введена, чтобы избежать искусственной накрутки голосов. Тем, кто предпочитает традиционные способы коммуникации, доступны письменные обращения — их принимают в офисе Главархитектуры на улице Российской, 50, либо на электронную почту ведомства.

Кто такой Павел Качкаев

Павел Качкаев находился на посту главы администрации Уфы восемь лет, после чего перешел в федеральную политику и представлял Башкортостан в Государственной Думе, специализируясь на проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Период его руководства городом запомнился масштабными инфраструктурными проектами. Именно в эти годы были построены проспект Салавата Юлаева, спортивный комплекс «Уфа-Арена» и Конгресс-холл — объекты, которые сегодня определяют облик башкирской столицы.

Планы по увековечению памяти

Идея увековечить память политика появилась еще в 2025 году. В сентябре прошлого года глава Башкортостана утвердил указ о присвоении имени Качкаева не только улице, но и школе №110. В документе также предусмотрена установка мемориальной доски на фасаде дома, где проживал экс-градоначальник, и учреждение премии его имени.

Традиция именных улиц

Практика наименования улиц в честь бывших руководителей города становится для Уфы обычным делом. Ранее на карте столицы появилась улица имени Ульфата Мустафина, который возглавлял мэрию вплоть до своей смерти в 2020 году. Обычно между уходом человека и присвоением его имени улице проходит определенное время, но для почетных граждан и лиц с выдающимися заслугами делаются исключения.

Топонимический бум

Уфа переживает активную фазу работы с городской топонимикой. Летом 2025 года горсовет утвердил названия для 118 улиц в быстро развивающемся микрорайоне Нагаево. Там решили отдать дань уважения защитникам Отечества и представителям культуры — появились улицы Героев России, писателя Яныбая Хамматова и композитора Сергея Миролюбова. Теперь переименования или присвоение новых названий затрагивают и центральные районы мегаполиса.