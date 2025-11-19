0
1 час
Новости

В Уфе появится легальная альтернатива стихийным захоронениям домашних животных

В Уфе планируют создать первый официальный мемориальный комплекс для домашних животных. Он будет включать кладбище, колумбарий и крематорий. Эту инициативу частного бизнеса уже поддержала администрация Орджоникидзевского района. Главным образом, проект решает проблему стихийных захоронений, которые создают экологическую угрозу.
цветы на могильной плите
©Grok

Власти Уфы начали поиск подходящей территории для нового комплекса. По словам главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, частная компания обратилась к ним с детально проработанным проектом. Таким образом, бизнес предложил цивилизованное решение острой городской проблемы. Действительно, сегодня в столице Башкортостана владельцы не имеют легальных площадок для прощания с питомцами. В результате им приходится создавать несанкционированные могилы в парках и лесополосах.

Инициатором проекта выступила уфимская компания «Пирит». Ее зарегистрировали 27 октября 2025 года. Согласно официальным данным, ее учредителями являются Денис Антропов и Альфия Кротович. Проект предполагает строительство объекта, полностью соответствующего санитарным нормам. Он будет включать территорию для захоронений, колумбарий и крематорий.

Актуальность такого объекта возросла на фоне изменений в законодательстве. С 1 марта 2025 года в России действует новый закон. Теперь он приравнивает останки питомцев к «биологическим отходам», поэтому самостоятельно хоронить их в земле категорически запрещено. Закон предписывает владельцам обращаться в лицензированные службы для утилизации. Например, они могут провести общую или индивидуальную кремацию.

За нарушение этих правил закон предусматривает серьезную ответственность. Так, физическое лицо за незаконное захоронение могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции значительно строже — до 700 тысяч рублей. Кроме того, если действия нарушителя приведут к загрязнению среды или распространению болезней, ему может грозить уголовное преследование.

Стоит отметить, что официальные кладбища для животных уже давно существуют в крупных городах России. Например, подобные мемориальные комплексы успешно функционируют в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге «Сад памяти» для питомцев открыли еще в 2013 году. Сегодня он занимает территорию в четыре гектара. Такие объекты позволяют владельцам достойно проститься с животными, не нарушая закон и экологию.

Похожие записи
0
19.11.2025
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на холод в квартирах: власти назвали неожиданную причину

котенок сидящий на радиаторе отопления
С наступлением ноябрьских холодов жители нескольких районов Уфы и других населенных пунктов Башкирии начали сообщать о недостаточном отоплении в квартирах. Несмотря на жалобы, официальные проверки показывают
0
19.11.2025
Новости

В Уфе завершили подсветку ещё одного путепровода в рамках проекта цветового кодирования

подсветка моста
Путепровод на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, расположенный в створе улицы Айской, получил фиолетовую художественную подсветку. Об окончании работ на объекте сообщил в своих социальных сетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.
0
18.11.2025
Новости

В Уфе издали книгу с реальными историями сотрудников и волонтеров хосписа

Каринэ Хабирова
В Уфе свет увидела книга «Истории о жизни настоящей», в которую вошли подлинные монологи и диалоги сотрудников и волонтеров городского хосписа. О выходе издания, призванного показать ценность каждого момента
0
16.11.2025
Новости

В Уфе назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Специалистам в Уфе предлагают заработную плату до ₽200 тысяч в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых вакансиях по итогам прошедшей недели представил городской Центр занятости населения.
0
16.11.2025
Происшествия

Поездка в автобусе «Башавтотранса» закончилась для уфимки химическим ожогом и пересадкой кожи

сумка скорой помощи
Серьезной травмой и последующей операцией обернулась для 77-летней жительницы Уфы поездка в междугороднем автобусе. По информации от её родственников, пенсионерка получила химический ожог от неизвестного вещества, разлитого на сиденье.
0
15.11.2025
Жизнь

Уфимцы оценили свои шансы на пенсию в 50 тысяч рублей и пришли к неутешительным выводам

кошелек с пятитысячными купюрами
Жители Уфы в соцсетях обсудили, как получить пенсию в ₽50 тысяч. Оказалось, для этого нужна зарплата в ₽230 000. Горожане поделились реальными цифрами и пришли к грустным выводам.
0
14.11.2025
Дороги и транспорт

В Уфе потратят 3,8 млн рублей на обследование моста через Белую

ремонт бельского моста
В Уфе за 3,8 млн рублей обследуют мост через Белую на проспекте Салавата Юлаева, заключение предстоит получить до конца 2025 года.
0
14.11.2025
Дороги и транспорт

Авария на подстанции в Уфе изменила маршруты трамваев №5, 10 и 18

трамвай едет по рельсам
В Уфе произошел сбой на тяговой подстанции. Популярные трамвайные маршруты №5, 10 и 18 временно едут в депо. Ремонтники ищут повреждение кабеля.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.