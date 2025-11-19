В Уфе появится легальная альтернатива стихийным захоронениям домашних животных

В Уфе планируют создать первый официальный мемориальный комплекс для домашних животных. Он будет включать кладбище, колумбарий и крематорий. Эту инициативу частного бизнеса уже поддержала администрация Орджоникидзевского района. Главным образом, проект решает проблему стихийных захоронений, которые создают экологическую угрозу.

Власти Уфы начали поиск подходящей территории для нового комплекса. По словам главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, частная компания обратилась к ним с детально проработанным проектом. Таким образом, бизнес предложил цивилизованное решение острой городской проблемы. Действительно, сегодня в столице Башкортостана владельцы не имеют легальных площадок для прощания с питомцами. В результате им приходится создавать несанкционированные могилы в парках и лесополосах.

Инициатором проекта выступила уфимская компания «Пирит». Ее зарегистрировали 27 октября 2025 года. Согласно официальным данным, ее учредителями являются Денис Антропов и Альфия Кротович. Проект предполагает строительство объекта, полностью соответствующего санитарным нормам. Он будет включать территорию для захоронений, колумбарий и крематорий.

Актуальность такого объекта возросла на фоне изменений в законодательстве. С 1 марта 2025 года в России действует новый закон. Теперь он приравнивает останки питомцев к «биологическим отходам», поэтому самостоятельно хоронить их в земле категорически запрещено. Закон предписывает владельцам обращаться в лицензированные службы для утилизации. Например, они могут провести общую или индивидуальную кремацию.

За нарушение этих правил закон предусматривает серьезную ответственность. Так, физическое лицо за незаконное захоронение могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции значительно строже — до 700 тысяч рублей. Кроме того, если действия нарушителя приведут к загрязнению среды или распространению болезней, ему может грозить уголовное преследование.

Стоит отметить, что официальные кладбища для животных уже давно существуют в крупных городах России. Например, подобные мемориальные комплексы успешно функционируют в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге «Сад памяти» для питомцев открыли еще в 2013 году. Сегодня он занимает территорию в четыре гектара. Такие объекты позволяют владельцам достойно проститься с животными, не нарушая закон и экологию.