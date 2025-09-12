В Уфе построят центр реабилитации для инвалидов и бойцов СВО

Соглашение на 1,2 миллиарда рублей подписали в Москве. Как сообщает «Ъ», эти деньги пойдут на возведение в Уфе мощного центра для реабилитации. Проект ориентирован на помощь участникам СВО и людям с инвалидностью.
Финансирование на себя берёт уфимский медхолдинг «Медстандарт». Благодаря этому проекту в городе появится около 90 новых вакансий.
Внутри комплекса разместят не только сам центр восстановления, но и пансионат. Там смогут жить пациенты вместе со своими семьями на время прохождения процедур.
Кроме того, проект включает строительство современного спортивно-оздоровительного блока.
Министр труда Ленара Иванова отметила, что власти долго вынашивали эту идею. Переговоры с различными коммерческими структурами велись на протяжении нескольких лет, чтобы найти надёжного партнёра.