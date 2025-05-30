В Уфе построят крупнейший в Башкирии вертолётный терминал за 170 млн рублей

Небо над башкирской столицей скоро станет доступнее. В Октябрьском районе появится современный вертолётный терминал для регулярных пассажирских перевозок. Проект презентовала директор «ХелиПорт-Уфа» Ольга Старцева на инвестиционном комитете 29 мая. Власти сразу дали зелёный свет — инициатива получила приоритетный статус и полную поддержку.

170 млн рублей вложат в многофункциональную станцию, которая должна стать логистическим хабом всей Уфимской агломерации. Обещают альтернативу пробкам на дорогах и качественно новый уровень обслуживания.

У компании уже есть площадка на аэродроме Забельский возле посёлка 8 Марта, но её мощностей явно не хватает. Новый терминал планируют сделать крупнейшим в Башкирии.

Власти идут навстречу: земельный участок дадут без торгов, что серьёзно ускорит стройку. Кстати, буквально накануне уфимский аэропорт получил национальную премию «Воздушные ворота России» — видимо, в регионе решили основательно заняться авиацией.

Спрос на вертолётные услуги в республике действительно растёт — от бизнес-перелётов до санавиации. А «ХелиПорт-Уфа» из группы бизнесмена Рустама Аннамурадова когда-то заявляла о планах создать 100 вертолётных точек по всей России.