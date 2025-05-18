В Уфе построили первую остановку трамвая по-человечески

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов решил похвастаться в сети — показал новую трамвайную остановку «Стадион им. Гастелло».

Чиновник заявил гордо: «Первая готова». И это только начало — скоро такие же площадки появятся и на других участках города.

Самое интересное, что остановка сделана «в соответствии с действующими требованиями» и даже подходит для маломобильных граждан. Звучит как что-то невероятное, да?

А ведь по закону так должно быть везде уже много лет. Но чиновники радуются каждой остановке, как космическому запуску. Видимо, в Уфе доступная среда — это всё ещё из области фантастики.

— И что это за позорище? Где скамейки? Где полноценный остановочный павильон с информационным табло? Уже стал надеяться что в Уфе стали чинить трамвайную систему, но это оказалось пылью в глаза. К слову эта так называемая остановка была сделана всего за день, новости о начале работ ещё вчера были. И где тут условия для маломобильных граждан? К чему этот уродский бордюр? Почему нельзя сделать нормальный пандус? — пишет в соцсетях пользователь с ником Slite.