В Уфе погиб рабочий упав с 22 этажа строящегося дома

В Октябрьском районе Уфы рабочий 1981 года рождения упал с 22 этажа строящегося дома на улице Нуреева. Мужчина скончался на месте. СК проводит проверку.

27 февраля в Октябрьском районе Уфы строитель сорвался с 22 этажа многоквартирного дома на улице Рудольфа Нуреева. Мужчина 1981 года рождения выполнял фасадные работы, потерял равновесие и упал. Медики скорой помощи констатировали смерть на месте. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Несчастный случай произошел около десяти часов утра. Рабочий занимался наружной отделкой строящейся высотки. В какой-то момент он сорвался и пролетел более 60 метров до земли. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти пострадавшего — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Территорию оцепили сотрудники шестого отдела полиции Уфы. Следователи и прокуроры осматривают место происшествия, изымают документацию по технике безопасности.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту нарушения требований охраны труда. По итогам проверки определят круг ответственных лиц и решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Башкирии параллельно оценивает соблюдение трудового законодательства на объекте.

Район улицы Нуреева уже фигурировал в аналогичных происшествиях. В апреле 2025 года на пересечении Нуреева и Бабича 50-летний монтажник упал в шахту лифта с высоты 21 этажа и погиб на месте. Застройщиком того объекта выступала компания с минимальным уставным капиталом и отрицательными показателями бухгалтерской отчетности.

В октябре 2025 года в Уфе зафиксировали ещё одно падение — мужчина сорвался с 25 этажа дома на улице Аксакова.