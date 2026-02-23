0
5 часов
В Уфе подожгут здание на Зорге — МЧС призвало жителей не паниковать

24 февраля в Уфе пройдут пожарно-тактические учения с открытым огнём на улице Зорге, 33. МЧС Башкирии просит горожан сохранять спокойствие.
пожарный на учениях
©МЧС по Башкирии

МЧС Башкирии предупредило уфимцев о пожарно-тактических учениях, которые пройдут 24 февраля на улице Зорге, 33. Строение по этому адресу готовят к демонтажу, и перед сносом его решили задействовать как тренировочную площадку для огнеборцев.

В ходе занятий спасатели будут применять открытый огонь и дымовую имитацию — так создаются условия, максимально приближённые к реальному пожару. Основная задача — отработать тактику тушения и алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Почему жителям соседних домов не стоит беспокоиться

В ведомстве подчеркнули: всё происходящее носит исключительно учебный характер и нацелено на повышение профессионализма личного состава. Жителей соседних домов и всех горожан просят сохранять спокойствие при появлении дыма и открытого пламени вблизи здания.

Как МЧС тренировалось на сносимых зданиях в октябре 2024 года

В октябре 2024 года в Уфе уже проводились масштабные показные пожарно-тактические учения с применением открытого огня на объекте, подготовленном к сносу. Тогда, как сообщало издание bash.news, в тренировках участвовали более 150 огнеборцев из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Мелеуза. Занятия продолжались с 1 по 4 октября, спасатели отрабатывали тактическую вентиляцию и приёмы подачи огнетушащих веществ.

Кто купил здание на Зорге за 315,5 млн рублей

Здание на Зорге, 33 было продано мэрией Уфы застройщику «СЗ СУ1-Зорге» за 315,5 млн рублей при начальной цене 108,8 млн рублей. По информации РБК Уфа, ранее в этом здании размещались районное отделение ПФР и филиал Республиканского центра соцподдержки населения. На освобождённой территории планируется строительство жилого комплекса с секциями в 31 и 6 этажей, а также подземным паркингом на 251 место.

620 пожаров и 30 погибших: статистика МЧС Башкирии за 2026 год

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано более 620 техногенных пожаров, в которых погибло 30 человек. Региональные власти продолжают призывать жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросети и не оставлять печи без контроля.

