В Уфе от инфаркта умер известный маркетолог Мунир Минибаев

В Уфе скоропостижно скончался маркетолог и преподаватель Мунир Минибаев. Предварительной причиной смерти медики называют инфаркт.

О смерти специалиста 30 декабря сообщил блогер Раис Габитов, позже информацию подтвердили коллеги. Церемония прощания состоится 31 декабря.

Родственники и друзья соберутся в зале «Вознесение» на улице Цветочной, 2/3. Траурное мероприятие пройдет с 13:00 до 14:00.

Мунир Минибаев проработал в маркетинге более 20 лет. Он окончил БГПУ имени Акмуллы, а позже преподавал менеджмент и маркетинг в Уфимском авиационном университете (УГАТУ).

На счету эксперта — запуск собственного агентства и реализация свыше 250 проектов. Самые громкие из них — брендинг туристического маршрута «Уфимское ожерелье» и проекта «Туган Як». Минибаев консультировал бизнес, работал ментором в федеральной программе «Ты — предприниматель» и помогал развивать Ассоциацию предпринимателей Башкирии.

До открытия своего бизнеса Минибаев успел поработать в разных сферах: от PR-агентств и телеканалов до розничных сетей и FMCG-корпораций. В 2013 году он занимал пост заместителя директора агентства My-Market и часто выступал экспертом в региональных СМИ, комментируя потребительские тренды.

Это уже вторая потеря в медиасфере республики за месяц. Ранее, 8 декабря, в Уфе умер телеоператор Эдуард Ахсанов, который много лет снимал проекты для канала БСТ.