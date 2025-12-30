0
В Уфе от инфаркта умер известный маркетолог Мунир Минибаев

В Уфе скоропостижно скончался маркетолог и преподаватель Мунир Минибаев. Предварительной причиной смерти медики называют инфаркт.
Мунир Минибаев
О смерти специалиста 30 декабря сообщил блогер Раис Габитов, позже информацию подтвердили коллеги. Церемония прощания состоится 31 декабря.

Родственники и друзья соберутся в зале «Вознесение» на улице Цветочной, 2/3. Траурное мероприятие пройдет с 13:00 до 14:00.

Мунир Минибаев проработал в маркетинге более 20 лет. Он окончил БГПУ имени Акмуллы, а позже преподавал менеджмент и маркетинг в Уфимском авиационном университете (УГАТУ).

На счету эксперта — запуск собственного агентства и реализация свыше 250 проектов. Самые громкие из них — брендинг туристического маршрута «Уфимское ожерелье» и проекта «Туган Як». Минибаев консультировал бизнес, работал ментором в федеральной программе «Ты — предприниматель» и помогал развивать Ассоциацию предпринимателей Башкирии.

До открытия своего бизнеса Минибаев успел поработать в разных сферах: от PR-агентств и телеканалов до розничных сетей и FMCG-корпораций. В 2013 году он занимал пост заместителя директора агентства My-Market и часто выступал экспертом в региональных СМИ, комментируя потребительские тренды.

Это уже вторая потеря в медиасфере республики за месяц. Ранее, 8 декабря, в Уфе умер телеоператор Эдуард Ахсанов, который много лет снимал проекты для канала БСТ.

0
30.12.2025
Происшествия

В Уфе живодеры искалечили собаку на заброшенной стройке

сумка скорой помощи
Полиция Уфы проверяет информацию о жестоком обращении с животным на улице Пархоменко. Неизвестные вырвали дворняге внутренние органы и сломали позвоночник.
0
29.12.2025
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

камера видеонаблюдения в углу
В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы
0
27.12.2025
Происшествия

В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

отопление
В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.
0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
0
25.12.2025
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

многоквартирный дом с лоджией
Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
0
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
