В Уфе не утихает скандал из-за центра для зэков

В Уфе с новой силой вспыхнуло недовольство вокруг Центра пробации. Местные жители вышли на сход, требуя от властей сдержать обещание и убрать учреждение для бывших заключённых подальше от их домов, школ и детских садов

В уфимском микрорайоне Черниковка снова неспокойно. 15 июля местные жители организовали сход против открытия Центра пробации для бывших заключённых в доме №47 по улице Кольцевая. Этот протест стал продолжением истории, которая началась ещё в конце 2024 года и, как казалось, была решена в пользу горожан.

Конфликт разгорелся, когда из родительских чатов уфимцы узнали, что учреждение всё-таки откроется, несмотря на прежние заверения властей. Эта новость стала для них полной неожиданностью, ведь в декабре 2024 года после массовых протестов, петиций и видеообращения к президенту правительство Башкирии официально пообещало отказаться от этой идеи и подыскать для центра другое место.

В Министерстве труда Башкирии подтвердили, что учреждение по указанному адресу действительно работает, но поспешили успокоить: в нём находится только административный персонал. По их словам, оказание каких-либо услуг бывшим заключённым в этом здании не осуществляется.

Однако эти заверения не убедили местных жителей. Их главная претензия осталась прежней: по соседству с центром находятся три школы и три детских сада, и они опасаются за безопасность своих детей. Теперь активисты планируют начать новый сбор подписей против такого соседства.

Изначально предполагалось, что в Центре пробации, освободившиеся из мест лишения свободы, смогут получать комплексную помощь: от психологической поддержки до содействия в трудоустройстве и оформлении документов. Цель благая — помочь людям вернуться к нормальной жизни и снизить уровень рецидивной преступности в регионе. Но выбор места для такого «пилотного проекта» без обсуждения с жителями и спровоцировал скандал.