В Уфе не утихает скандал из-за центра для зэков

В Уфе с новой силой вспыхнуло недовольство вокруг Центра пробации. Местные жители вышли на сход, требуя от властей сдержать обещание и убрать учреждение для бывших заключённых подальше от их домов, школ и детских садов ©https://t.me/APPBAF
В уфимском микрорайоне Черниковка снова неспокойно. 15 июля местные жители организовали сход против открытия Центра пробации для бывших заключённых в доме №47 по улице Кольцевая. Этот протест стал продолжением истории, которая началась ещё в конце 2024 года и, как казалось, была решена в пользу горожан.
Конфликт разгорелся, когда из родительских чатов уфимцы узнали, что учреждение всё-таки откроется, несмотря на прежние заверения властей. Эта новость стала для них полной неожиданностью, ведь в декабре 2024 года после массовых протестов, петиций и видеообращения к президенту правительство Башкирии официально пообещало отказаться от этой идеи и подыскать для центра другое место.
В Министерстве труда Башкирии подтвердили, что учреждение по указанному адресу действительно работает, но поспешили успокоить: в нём находится только административный персонал. По их словам, оказание каких-либо услуг бывшим заключённым в этом здании не осуществляется.
Однако эти заверения не убедили местных жителей. Их главная претензия осталась прежней: по соседству с центром находятся три школы и три детских сада, и они опасаются за безопасность своих детей. Теперь активисты планируют начать новый сбор подписей против такого соседства.
Изначально предполагалось, что в Центре пробации, освободившиеся из мест лишения свободы, смогут получать комплексную помощь: от психологической поддержки до содействия в трудоустройстве и оформлении документов. Цель благая — помочь людям вернуться к нормальной жизни и снизить уровень рецидивной преступности в регионе. Но выбор места для такого «пилотного проекта» без обсуждения с жителями и спровоцировал скандал.
- Власти уверяют, что в здании только администрация. А что там должно было быть по первоначальному плану?
Изначально, в декабре 2024 года, речь шла не просто об офисе, а о полноценном социальном общежитии. Планировалось, что в центре смогут временно проживать до 40 бывших заключённых в год, причём находиться там они могли бы до 11 месяцев. В здании бывшего колледжа для этого оборудовали жилые комнаты, кухню и душевые. Именно этот первоначальный план и стал причиной возмущения, так как жители опасаются появления полноценного общежития для экс-осуждённых, а не просто административного офиса.
- Кто именно имеет право на помощь в этом центре? Туда могут попасть осуждённые за любые преступления?
Да, и это один из ключевых моментов, который пугает жителей. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Башкирии, при отборе кандидатов для центра не существует ограничений по статьям Уголовного кодекса, по которым они были осуждены. Главные критерии — это нуждаемость (отсутствие жилья, работы, родственников) и хорошее поведение в колонии без дисциплинарных взысканий. Тот факт, что помощь может быть оказана человеку, совершившему тяжкое преступление, усиливает страхи горожан.
- Как изначально чиновники отреагировали на возмущение людей? Действительно только обещали всё исправить?
Первоначальная реакция некоторых представителей власти была довольно резкой. Например, один из ответственных за создание центра чиновников, руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов, назвал возмущение жителей «кощунством». Он заявил, что бывшие заключённые — «такие же люди, как и мы с вами», и не стоит на них «нападать». Подобные высказывания только усилили общественное недовольство.
- Жители только протестуют или у них есть свои предложения, что делать с этим зданием?
У жителей есть конкретные встречные предложения. Они напоминают, что в этом здании раньше находился Уфимский художественно-гуманитарный колледж, и в микрорайоне остро не хватает образовательных учреждений. Поэтому активисты предлагают открыть в пустующем здании дополнительный корпус для одной из близлежащих школ или новый детский сад, вместо того чтобы размещать там потенциально опасный, по их мнению, объект.
- Кто-то, кроме самих жителей, поддержал их протест?
Да, протестующих поддержало региональное отделение КПРФ. Депутаты обратились к главе МВД по Башкирии с официальной просьбой усилить охрану общественного порядка в Черниковке: увеличить количество патрульных и рассмотреть возможность открытия участкового пункта полиции в одном из зданий рядом с центром пробации.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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