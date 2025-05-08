Помещение уфимского кафе, изъятое у скандально известного экс-главы МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, снова пытаются продать с молотка. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Территориальное управление Росимущества опять выставило на торги недвижимость на улице Шмидта, 158/1. Прошлая попытка с треском провалилась — на лот не поступило ни одной заявки. Видимо, все боятся «проклятия гаишника».

Помещение общей площадью 284 квадрата когда-то принадлежало семейству того самого «золотого гаишника» Шайбакова, который успешно крышевал нелегальную выдачу прав в Башкирии. Сейчас там работает кафе «Базилик», которое — вот сюрприз! — арендует жена самого Шайбакова.

Ценник солидный — 31,3 миллиона рублей. За эту сумму можно купить не только помещение, но и довесок в виде мутной истории и действующего договора аренды с женой фигуранта уголовного дела.

Кстати, в прошлом году соседнее помещение от той же семейки продали с молотка за 19,4 миллиона. Видимо, покупатель не особо заморачивался «кармической историей» «недвижки».

Напомним, Шайбаков и его подельники обвиняются в получении взяток, превышении полномочий и создании ОПГ. У гаишника конфисковали два авто, квартиру, несколько помещений и 60 тысяч долларов налом.

Желающие прикупить помещение с «историей» могут подать заявки до 8 июня. Аукцион состоится 20 июня.