В Уфе назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Специалистам в Уфе предлагают заработную плату до ₽200 тысяч в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых вакансиях по итогам прошедшей недели представил городской Центр занятости населения.

Наиболее высокое вознаграждение — от 180 до 200 тысяч ₽ — предлагается начальнику строительно-монтажного участка в компании «Энергосеть». Это самая доходная позиция в представленном рейтинге. В строительной сфере также востребован мастер СМР в области слаботочных систем: компания «Сиб Мир» готова платить такому специалисту от 120 до 140 тысяч ₽.

Высокий спрос сохраняется на квалифицированных рабочих в промышленном секторе. Так, фрезеровщику в АО «ОЗНХ» предлагают зарплату от ₽118 тысяч. Наладчику станков и манипуляторов с программным управлением на предприятии «УАП «Гидравлика» готовы платить от 110 до 113 тысяч ₽. Электромонтажнику по вторичным цепям в компании «ССР» обещают доход от 104 до 111 тысяч ₽.

В список востребованных специалистов с достойной оплатой труда вошла и медицинская профессия. Городская клиническая больница № 8 Уфы (ГБУЗ РБ) ищет врача-эндоскописта с заработной платой до ₽85 тысяч.

Справка: ситуация на рынке труда

По официальным данным Центра занятости Уфы, на текущий момент в городе насчитывается 10 722 открытые вакансии. Соискатели могут получить подробную информацию о доступных рабочих местах и условиях трудоустройства, обратившись на «горячую линию» ведомства.