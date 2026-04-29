В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.

На оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин назвал районы, жители которых чаще остальных страдают от укусов бездомных животных.

Антирейтинг возглавили Орджоникидзевский и Калининский районы. С начала года там зафиксировали 38 и 28 укусов соответственно.

Всего с января по апрель 2026 года в городе зарегистрировали 1018 обращений, связанных с бездомными собаками. Специализированные организации отловили 1636 животных. От укусов пострадали 112 человек, среди них 25 несовершеннолетних.

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников заявил о необходимости усилить реагирование на подобные инциденты. Муниципальные контракты с подрядными организациями уже подписаны. Параллельно город наладил взаимодействие с Государственным комитетом по ветеринарии.

«По уже допущенным случаям нужно проанализировать ситуации, выяснить, какая профилактическая работа ведётся», — сказал Кожевников.

Ещё 25 февраля на оперативном совещании Шайдуллин сообщил о 35 укусах с начала года, восемь из которых пришлись на детей. К тому моменту отловили 598 собак. Нападения фиксировали в Калининском, Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах.

По данным ИА «Башинформ», за одну неделю начала апреля поступило 48 обращений, а число укусов достигло 14. Четверо пострадавших оказались детьми. Отловили 152 собаки. Всего с начала года к тому моменту насчитывалось 88 случаев укусов, 17 из которых пришлись на несовершеннолетних.

В сентябре 2025 года мэр Уфы потребовал активизировать отлов бродячих собак после серии нападений на детей. За неделю с 10 по 16 сентября зафиксировали три нападения в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. Мэр раскритиковал подрядчика: тот не выезжал на вызовы в выходные дни и вечером.

В Уфе насчитывается около 30 тысяч бездомных животных. Глава Башкирии Радий Хабиров удивился росту обращений жителей республики по поводу бродячих собак и поручил вынести на «Инвестчас» проект строительства приюта. О государственном приюте в регионе говорят больше 12 лет, но дальше разговоров дело не зашло.