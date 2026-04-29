В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
На оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин назвал районы, жители которых чаще остальных страдают от укусов бездомных животных.

Антирейтинг возглавили Орджоникидзевский и Калининский районы. С начала года там зафиксировали 38 и 28 укусов соответственно.

Всего с января по апрель 2026 года в городе зарегистрировали 1018 обращений, связанных с бездомными собаками. Специализированные организации отловили 1636 животных. От укусов пострадали 112 человек, среди них 25 несовершеннолетних.

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников заявил о необходимости усилить реагирование на подобные инциденты. Муниципальные контракты с подрядными организациями уже подписаны. Параллельно город наладил взаимодействие с Государственным комитетом по ветеринарии.

«По уже допущенным случаям нужно проанализировать ситуации, выяснить, какая профилактическая работа ведётся», — сказал Кожевников.

Ещё 25 февраля на оперативном совещании Шайдуллин сообщил о 35 укусах с начала года, восемь из которых пришлись на детей. К тому моменту отловили 598 собак. Нападения фиксировали в Калининском, Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах.

По данным ИА «Башинформ», за одну неделю начала апреля поступило 48 обращений, а число укусов достигло 14. Четверо пострадавших оказались детьми. Отловили 152 собаки. Всего с начала года к тому моменту насчитывалось 88 случаев укусов, 17 из которых пришлись на несовершеннолетних.

В сентябре 2025 года мэр Уфы потребовал активизировать отлов бродячих собак после серии нападений на детей. За неделю с 10 по 16 сентября зафиксировали три нападения в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. Мэр раскритиковал подрядчика: тот не выезжал на вызовы в выходные дни и вечером.

В Уфе насчитывается около 30 тысяч бездомных животных. Глава Башкирии Радий Хабиров удивился росту обращений жителей республики по поводу бродячих собак и поручил вынести на «Инвестчас» проект строительства приюта. О государственном приюте в регионе говорят больше 12 лет, но дальше разговоров дело не зашло.

Похожие записи
0
29.04.2026
Новости

Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

владимир жириновский
Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
0
29.04.2026
Криминал

Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Ратмир Мавлиев
Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков прокомментировал возможные правовые последствия для задержанного главы города.
0
28.04.2026
Криминал

Адвокат мэра Уфы заявил о невиновности Мавлиева и назвал дело местью застройщиков

мэр Уфы Ратмир Мавлиев
Адвокат задержанного главы Уфы Булат Зиакаев выступил с официальным заявлением о невиновности Ратмира Мавлиева и назвал уголовное преследование местью недобросовестных застройщиков.
0
28.04.2026
Криминал

Мэра Уфы задержали по подозрению во взятке и превышении полномочий

допрос мэра уфы мавлиева
Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов.
0
28.04.2026
Дороги и транспорт

Парковки в Уфе на майские праздники станут бесплатными

зона платной парковки
В майские праздники жители Уфы смогут оставлять автомобили на городских платных парковках без оплаты — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Одновременно в городе ограничат движение по улице Набережной.
-1
27.04.2026
Происшествия

Рядом с ЖК в Уфе обнаружены скелетированные останки трёх человек

местность недалеко от домов
Скелетированные останки троих человек обнаружили 23 апреля в Ленинском районе Уфы вблизи ЖК «Парус». СК Башкирии начал проверку. Предварительно погибшие — мужчина, женщина и ребёнок.
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

рабочие наводят чистоту на улицах города
Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
0
22.04.2026
Новости

Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

мужчина греется возле радиатора отопления
Жители Уфы сообщают о резком похолодании в квартирах и детских садах после завершения отопительного сезона. По словам горожан, температура в помещениях по ночам заметно упала, а на улице — не теплее.
