В Уфе начали разбирать главный символ города. Что ждёт памятник Салавату Юлаеву и когда он вернётся на место?

В Уфе начали разбирать главный символ Башкирии — памятник Салавату Юлаеву. Его ждёт двухлетняя реставрация за 300 млн рублей. Вернуть обещают к 2027 году.

Главный символ Уфы скрылся за строительными лесами. Памятник Салавату Юлаеву начали готовить к масштабному переезду на реставрацию. О старте работ объявили 24 сентября.

Разбирать гиганта будут около месяца. Процесс пойдёт в порядке, обратном историческому монтажу — сначала снимут навесные детали, потом самого всадника. Для подъёма частей на площадку должен подойти 60-тонный кран.

Причина всему — ржавчина. За почти 60 лет стальной каркас внутри монумента изрядно прохудился и пришёл в аварийное состояние. Специалисты решили, что если не вмешаться, то памятник может развалиться.

Латать Салавата будут в одном из уфимских цехов. Чугунные пластины, из которых он собран, обработают особыми полимерными составами. Это должно защитить монумент от ветра и ультрафиолета на десятилетия вперёд.

Весь проект обойдется бюджету в 300 миллионов рублей. Возвращение национального героя на его законное место запланировано к концу 2027 года — аккурат к 60-летнему юбилею монумента.