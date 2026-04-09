В Уфе начали готовиться к параду Победы: кто выйдет на марш 9 мая

Возле «Уфа-Арены» прошла первая тренировка праздничного шествия. До конца апреля военные будут маршировать каждый четверг.
У стен «Уфа-Арены» стартовали апрельские тренировки к параду Победы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Занятия проходят по четвергам — до конца месяца.

В параде задействуют военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, сотрудников федеральных структур, юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы. Колонну поведёт заместитель военного комиссара Башкортостана Ринат Латыпов. Принимать парад будет военный комиссар республики Михаил Блажевич.

На улицы города выйдут 25 расчётов. Зрители увидят колонну ретроавтомобилей и современную военную технику. В небе пройдут вертолёты и самолёты малой авиации. Сводный духовой оркестр объединит музыкантов из восьми ведомств. Всего в параде примут участие более 1500 человек.

Генеральные репетиции запланированы на 4 и 7 мая — на проспекте Октября.

Год назад репетиции также шли возле «Уфа-Арены» — 3, 10, 17 и 24 апреля, с 15:00 до 17:00. Тогда в них участвовали около полутора тысяч человек: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, кадеты, курсанты, юнармейцы и ветераны. Генеральные репетиции прошли 4 и 7 мая на проспекте Октября. 4 мая перекрывали участок от Южного проезда до улицы Кольской — с 17:00 до 21:30. Троллейбусные маршруты № 13 и 22 в тот день отменили.

09.04.2026
В Уфе медики извлекли из заднего прохода пациента краковскую колбасу

Жителю башкирской столицы пришлось вызвать скорую помощь после того, как в его прямой кишке застряла колбаса. Это уже пятый подобный случай в Уфе за текущий год. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash.
06.04.2026
На улице Менделеева в Уфе загорелась квартира в 20-этажном доме

Вечером 5 апреля в 20-этажном жилом доме на улице Менделеева в Уфе загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные вывели из задымлённого здания 18 человек, ещё 113 жильцов покинули дом самостоятельно.
06.04.2026
Хотела помочь — чуть не утонула сама: уфимская школьница провалилась под лёд, спасая рыбака

13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, чтобы помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал. А мужчина оказался просто пьян.
04.04.2026
В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
03.04.2026
В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
