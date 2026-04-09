В Уфе начали готовиться к параду Победы: кто выйдет на марш 9 мая

У стен «Уфа-Арены» стартовали апрельские тренировки к параду Победы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Занятия проходят по четвергам — до конца месяца.

В параде задействуют военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, сотрудников федеральных структур, юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы. Колонну поведёт заместитель военного комиссара Башкортостана Ринат Латыпов. Принимать парад будет военный комиссар республики Михаил Блажевич.

На улицы города выйдут 25 расчётов. Зрители увидят колонну ретроавтомобилей и современную военную технику. В небе пройдут вертолёты и самолёты малой авиации. Сводный духовой оркестр объединит музыкантов из восьми ведомств. Всего в параде примут участие более 1500 человек.

Генеральные репетиции запланированы на 4 и 7 мая — на проспекте Октября.

Год назад репетиции также шли возле «Уфа-Арены» — 3, 10, 17 и 24 апреля, с 15:00 до 17:00. Тогда в них участвовали около полутора тысяч человек: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, кадеты, курсанты, юнармейцы и ветераны. Генеральные репетиции прошли 4 и 7 мая на проспекте Октября. 4 мая перекрывали участок от Южного проезда до улицы Кольской — с 17:00 до 21:30. Троллейбусные маршруты № 13 и 22 в тот день отменили.