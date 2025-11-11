В Уфе набирают резервистов для защиты важных объектов от БПЛА

В Уфе стартовал набор резервистов для охраны стратегических энергообъектов от БПЛА. Участникам гарантируют выплаты и обучение.

Администрация Демского района Уфы объявила набор в мобилизационный людской резерв Башкортостана. Резервисты войдут в состав «мобильных огневых групп», которые будут охранять стратегические объекты нефтегазового и энергетического сектора от атак беспилотников. Президент России подписал закон, разрешающий привлекать резервистов к таким задачам в мирное время, 4 ноября 2025 года.

Создание мобилизационного резерва повышает безопасность критически важных объектов республики — нефтеперерабатывающих заводов, газопроводов и энергетических предприятий. Башкортостан — один из крупнейших центров топливно-энергетического комплекса России: здесь работают «Башнефть», «Уфанефтехим», филиалы «Газпрома». Защита этих объектов напрямую влияет на экономическую стабильность региона и страны.

Выплаты и гарантии. При заключении контракта с Министерством обороны РФ резервистам единовременно выплачивают 50 000 ₽. За сбитый беспилотник полагается дополнительное вознаграждение — 75 000 ₽. Во время участия в сборах резервист сохраняет среднюю зарплату с основного места работы, а также получает ежемесячные выплаты от Минобороны — до 60 000 ₽.

Резервистам обеспечивают жильё, питание, медицинское и вещевое обеспечение. Проводится обучение: обращение с оружием, огневая и медицинская подготовка. Контракт заключается на три или пять лет через районный военкомат по месту жительства. Участникам положены страховые выплаты, социальные гарантии и дополнительные компенсации по российскому законодательству. За проявленный героизм возможны специальные статусы и награды.

Единовременные выплаты по званиям при заключении контракта:

офицеры — от 4 900 до 9 500 ₽;

сержанты — от 3 100 до 5 800 ₽;

рядовые — от 2 400 до 4 900 ₽.

Кто может стать резервистом. Участвовать могут граждане, прошедшие военную службу или окончившие военное учебное заведение, заключившие контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Резервисты не служат постоянно — они работают в гражданской сфере, но обязаны выезжать на военные сборы, продолжительность которых не превышает двух месяцев в году. Набор ведётся среди жителей Башкортостана.