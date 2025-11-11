0
7 часов
Новости

В Уфе набирают резервистов для защиты важных объектов от БПЛА

В Уфе стартовал набор резервистов для охраны стратегических энергообъектов от БПЛА. Участникам гарантируют выплаты и обучение.
рука бойца держат автомат
©Минобороны РФ

Администрация Демского района Уфы объявила набор в мобилизационный людской резерв Башкортостана. Резервисты войдут в состав «мобильных огневых групп», которые будут охранять стратегические объекты нефтегазового и энергетического сектора от атак беспилотников. Президент России подписал закон, разрешающий привлекать резервистов к таким задачам в мирное время, 4 ноября 2025 года.

Создание мобилизационного резерва повышает безопасность критически важных объектов республики — нефтеперерабатывающих заводов, газопроводов и энергетических предприятий. Башкортостан — один из крупнейших центров топливно-энергетического комплекса России: здесь работают «Башнефть», «Уфанефтехим», филиалы «Газпрома». Защита этих объектов напрямую влияет на экономическую стабильность региона и страны.

Выплаты и гарантии. При заключении контракта с Министерством обороны РФ резервистам единовременно выплачивают 50 000 ₽. За сбитый беспилотник полагается дополнительное вознаграждение — 75 000 ₽. Во время участия в сборах резервист сохраняет среднюю зарплату с основного места работы, а также получает ежемесячные выплаты от Минобороны — до 60 000 ₽.

Резервистам обеспечивают жильё, питание, медицинское и вещевое обеспечение. Проводится обучение: обращение с оружием, огневая и медицинская подготовка. Контракт заключается на три или пять лет через районный военкомат по месту жительства. Участникам положены страховые выплаты, социальные гарантии и дополнительные компенсации по российскому законодательству. За проявленный героизм возможны специальные статусы и награды.

Единовременные выплаты по званиям при заключении контракта:

  • офицеры — от 4 900 до 9 500 ₽;
  • сержанты — от 3 100 до 5 800 ₽;
  • рядовые — от 2 400 до 4 900 ₽.

Кто может стать резервистом. Участвовать могут граждане, прошедшие военную службу или окончившие военное учебное заведение, заключившие контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Резервисты не служат постоянно — они работают в гражданской сфере, но обязаны выезжать на военные сборы, продолжительность которых не превышает двух месяцев в году. Набор ведётся среди жителей Башкортостана.

Похожие записи
0
11.11.2025
Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

солдат с пулеметом
Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
0
10.11.2025
Происшествия

Жители Башкирии остались без мобильного интернета. Что происходит?

женщина держит в руках смартфон
Сегодня, 10 ноября, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Это совпало с введением в регионе режима опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
0
08.11.2025
Происшествия

Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

рука бойца держат автомат
Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.
1
08.11.2025
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
0
08.11.2025
Новости

«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

надпись на форме мчс
В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон
-1
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

смартфон лежит на столе
Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
0
06.11.2025
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

бпла
В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
0
06.11.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.