В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».

Где стоит и кто автор

Скульптуру разместили на аллее, которая уже носит имя архитектора. Место выбрали рядом с ее главными проектами — высотными домами на улице Первомайской.

Над монументом работали:

Дмитрий Винкельман — автор проекта, заслуженный архитектор республики;

— автор проекта, заслуженный архитектор республики; Ханиф Хабибрахманов — скульптор, воплотивший идею в бронзе.

Мэрия Уфы утверждает, что это первый в мировой истории персональный памятник женщине-архитектору.

Почему ждали четыре года

Установка памятника затянулась из-за критики первого проекта. Изначальный эскиз представили в 2021 году, но профессиональное сообщество и горожане отправили его на доработку.

Финальную версию утвердили позже. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев во время прямой линии пообещал открыть монумент в декабре 2025 года и сдержал слово.

«Мама» Черниковки

Маргарита Куприянова руководила застройкой Черниковска — тогда еще отдельного города — с 1948 по 1956 год. Она заняла пост главного архитектора в 29 лет и оставалась на должности до объединения города с Уфой.

Куприянова превратила рабочий поселок с бараками в район с широкими проспектами и единым архитектурным ансамблем. Ей приписывают фразу: «Я приехала в поселок, а оставила город».

Ключевые объекты Куприяновой:

Ансамбль застройки улицы Первомайской (сталинский ампир).

Кинотеатр «Победа».

Парк Победы.

Жизнь в северной части столицы кипит не только вокруг культурного наследия. В середине декабря в Черниковке заработал самый большой в городе каток «Строитель» площадью 17 тысяч квадратов. Ледовая площадка на улице Александра Невского принимает гостей со вторника по воскресенье, а цены на вход стартуют от 70 рублей для детей.

Тема памятников в Уфе этой осенью и зимой вообще стала одной из центральных. Пока в Черниковке устанавливали новую скульптуру, на реставрации конной статуи Салавата Юлаева рабочие обнаружили «привет из прошлого». Внутри монумента нашли бутылку с запиской 1967 года, которую оставили строители из Баймака — их личности удалось установить благодаря откликнувшимся родственникам.