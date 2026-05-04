В Уфе на Демском шоссе перевернулся Hyundai Solaris: есть пострадавшие

Ранним утром 1 мая на Демском шоссе в Уфе Hyundai Solaris врезался в отбойник и перевернулся. Об аварии сообщила городская Госавтоинспекция.
авто после дтп
©Госавтоинспекция Уфы

Около шести утра 21-летний водитель ехал на Hyundai Solaris со стороны улицы Евгения Столярова в направлении автодороги Уфа — Оренбург. Машина ударила металлическое барьерное ограждение и опрокинулась. Трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести — медики отвезли их в больницу.

Госавтоинспекция начало административное расследование. Ведомство напомнило водителям: на городских трассах нужно соблюдать безопасный скоростной режим.

Это не первая крупная авария в Уфе. В октябре 2025 года на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе грузовик протаранил 11 машин. Двое погибли, ещё шестеро пострадавших попали в больницу.

Башкирия лидирует среди регионов России по числу водителей, лишённых прав за пьяную езду. По данным «АиФ Уфа», с января по июнь 2025-го суды вынесли такие постановления в отношении 2 346 человек.

По данным РИА Новости, начинающие автомобилисты с опытом до двух лет попадают в ДТП почти вдвое чаще, чем все водители в среднем. Тяжёлые аварии — перевороты и вылеты с дороги — у новичков случаются в три раза чаще.

