В Уфе на 60-м году жизни умер музыкант и общественный деятель Ринат Баимов

В Уфе на 60-м году жизни умер Ринат Баимов — основатель Союза башкирской молодежи и штаба добробатов. Причины его внезапной кончины выясняют силовики.

В Уфе скоропостижно скончался Ринат Шамхутдинович Баимов — известный общественный деятель, музыкант и основатель Союза башкирской молодежи. Смерть наступила 16 октября 2025 года на 60-м году жизни. Информацию о кончине подтвердил сын покойного. Причины смерти пока не установлены и уточняются правоохранительными органами.

Кем был Баимов

Ринат Баимов родился в 1965 году в Челябинской области. В молодости приехал в Уфу для поступления в училище искусств по классу вокала. Профессиональный музыкант с отличием окончил уфимское училище искусств и мог стать известным исполнителем республики.

В 90-е годы Баимов стал влиятельной фигурой в национальной среде. Он основал и возглавил Союз башкирской молодежи — молодежное националистическое движение Башкирии. Несколько раз баллотировался в депутаты Госсобрания Башкирии, но не был избран.

Последние годы и личная жизнь

У Рината Баимова двое сыновей. Один из них в настоящее время участвует в специальной военной операции. В последние годы Баимов занимал должность председателя правления штаба по формированию республиканских добровольческих батальонов для участия в СВО.

Незадолго до смерти, 30 сентября 2025 года, скончался друг Баимова — народный артист Башкирии и России Олег Ханов. Тогда Ринат написал: «Не горюй. Скоро встретимся. Уважаю тебя и горжусь нашей дружбой».

Скандалы и конфликты

Биография Баимова была неоднозначной и сопровождалась рядом скандалов. В 2016 году его осудил мировой суд Орджоникидзевского района Уфы за нанесение побоев и угрозу убийством бывшей супруге, однако Баимов оспорил приговор. В 2019 году в его доме задержали 27-летнего Ирека Сальманова, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Еще в 1999 году лидер СБМ был задержан по обвинению в вымогательстве миллиона рублей у администратора музыкальной студии. Члены Союза башкирской молодежи тогда считали арест политической провокацией властей.