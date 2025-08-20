В Уфе на 10 млн рублей подешевело конфискованное кафе экс-главы МРЭО. Его снова выставили на торги

В Уфе снова продают кафе, отнятое у семьи экс-главы МРЭО Шайбакова. Цену сбросили на 10 млн, а с его жены через суд требуют ещё 6,3 млн за аренду.

В Уфе вновь продают коммерческое помещение, изъятое у семьи бывшего начальника МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова. Начальная цена упала на 10 млн рублей и теперь составляет 24,1 млн. Главное для покупателя — с объекта сняли обременение в виде действующего договора аренды, сообщили в Территориальном управлении Росимущества.

Это помещение площадью 284 м² по адресу: улица Шмидта, 158/1. Раньше здесь работало кафе, которым управляла жена экс-чиновника. Недвижимость конфисковали по делу о коррупции.

Аукцион пройдет 1 октября. Заявки от предпринимателей принимают с 23 августа по 21 сентября. Минимальный шаг для повышения цены — 1,2 млн рублей.

Это уже не первая попытка продать объект. В июне его выставляли за 34,2 млн рублей, но торги не состоялись. Одной из причин была юридическая сложность: помещение было обременено договором аренды с супругой Шайбакова.

Теперь этой проблемы нет. Прокуратура добилась расторжения договора, поэтому новый собственник получит помещение без юридических препятствий. С бывшей арендаторши сейчас взыскивают через суд долг и ущерб на 6,3 млн рублей, но это уже не касается будущего владельца.