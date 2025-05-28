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В Уфе мэр раздает чиновникам по 28 тысяч на отпуск в санаториях

©News-bash

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в среду утвердил новые расценки на бесплатные путевки в санатории для госслужащих. Информация поступила из мэрии города.

За день отдыха в санатории теперь будут платить по две тысячи рублей вместо прошлогодних 1900. Максимальная продолжительность отпуска — 14 дней. Считаем: 2000 × 14 = 28 тысяч рублей с человека.

На путевки могут претендовать работники детсадов, школ, вузов, органов опеки, спорта и культуры. Правда, есть нюансы: нужно отработать минимум пять лет, принести справку от врача о необходимости лечения и доказать, что семейный доход не превышает четыре прожиточных минимума.

отдых в Башкирии Ратмир Мавлиев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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