Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в среду утвердил новые расценки на бесплатные путевки в санатории для госслужащих. Информация поступила из мэрии города.

За день отдыха в санатории теперь будут платить по две тысячи рублей вместо прошлогодних 1900. Максимальная продолжительность отпуска — 14 дней. Считаем: 2000 × 14 = 28 тысяч рублей с человека.

На путевки могут претендовать работники детсадов, школ, вузов, органов опеки, спорта и культуры. Правда, есть нюансы: нужно отработать минимум пять лет, принести справку от врача о необходимости лечения и доказать, что семейный доход не превышает четыре прожиточных минимума.