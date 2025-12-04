В Уфе изменилась стоимость школьного питания для начальных классов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изменении стоимости питания в общеобразовательных учреждениях. Корректировка затронула начальные классы.

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев утвердил обновленную стоимость питания в уфимских школах. Соответствующее постановление датировано 2 декабря и вступило в законную силу с момента подписания.

Для учащихся 1–4 классов цена завтрака установлена в размере 69 рублей 57 копеек, обеда — 78 рублей 2 копейки. Стоимость полдника зафиксирована на отметке 45 рублей. Тарифы для среднего и старшего звена (5–11 классы) сохранены на прежнем уровне: 60 рублей за завтрак, 70 рублей за обед и 45 рублей за полдник.

Согласно предыдущей версии документа, утренний прием пищи для младшеклассников стоил 64,4 рубля, дневной — 72,5 рубля. Индексация составила порядка 8%. Муниципалитет также увеличил размер доплаты из городского бюджета до 70 копеек за завтрак и 78 копеек за обед на одного обучающегося.

В нормативном акте прописан порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В случае перевода школ на дистанционный режим обучения из-за санитарно-эпидемиологической обстановки высвободившиеся бюджетные средства будут перераспределены на повышение качества блюд или организацию дополнительного питания.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены специальные нормативы. Питание детей из семей в социально опасном положении, а также школьников, прибывших из новых субъектов РФ, с 1 января будет стоить 81,36 рубля за завтрак и 93,1 рубля за обед.

Прошлый пересмотр стоимости школьного меню в Уфе состоялся в марте 2024 года. Тогда расценки на питание для начальной школы также были скорректированы в сторону увеличения из-за роста закупочных цен на продовольствие.

В сентябре 2024 года в столице Башкирии внедрили механизм частичного возврата средств за оплату школьного питания. При пополнении лицевого счета ребенка через систему «Провиант-Пэй» родители могут получить кэшбэк в размере 1%.