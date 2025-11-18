В Уфе издали книгу с реальными историями сотрудников и волонтеров хосписа

В Уфе свет увидела книга «Истории о жизни настоящей», в которую вошли подлинные монологи и диалоги сотрудников и волонтеров городского хосписа. О выходе издания, призванного показать ценность каждого момента жизни, сообщила одна из его инициаторов, супруга главы Башкортостана Каринэ Хабирова.

Сборник, названный авторами «хосписными историями», даёт читателю возможность взглянуть на зарождение и работу первого в Уфе центра паллиативной помощи изнутри. Как отметила Каринэ Хабирова на своей странице «ВКонтакте», книга рассказывает о настоящей жизни и её смысле, который кроется в простых вещах и каждой минуте, прожитой «Как Дома» — именно так звучит девиз учреждения.

Над проектом Каринэ Хабирова работала вместе со Светой Нигматуллиной. По словам супруги главы республики, команда долго искала партнёра для печати столь значимого издания. Помощь в публикации оказало издательство «Москва» и его руководитель Олег Новиков. Хабирова выразила им благодарность за проявленное неравнодушие к социальной инициативе.

Создатели книги не намерены останавливаться на достигнутом. В планах команды — продолжить сбор материалов для следующего проекта под рабочим названием «Жизнь на всю оставшуюся Жизнь». Выход новых изданий будет направлен на поддержку друзей и благотворителей хосписа, благодаря которым центр продолжает свою работу.

Уфимский хоспис, открывший свои двери в 2023 году, стал первым в городе учреждением такого типа. Он оказывает безвозмездную паллиативную помощь взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями, фокусируясь на сохранении максимально возможного качества их жизни.

Центр был построен исключительно на благотворительные пожертвования, без использования бюджетных средств. Ключевую роль в привлечении финансирования от представителей крупного бизнеса сыграл глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня хоспис функционирует в двух форматах: как стационар и как выездная служба «Хоспис на дому». Мобильные бригады специалистов оказывают поддержку пациентам в привычных для них домашних условиях, предоставляя необходимое оборудование, средства гигиены и питание. Текущая деятельность учреждения обеспечивается за счет средств ОМС, грантовой поддержки и пожертвований.