В Уфе из-за тумана задержали рейсы в аэропорту

Сложные метеоусловия нарушили работу аэропорта «Уфа»: рейсы на прилёт и вылет задерживаются. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани агентству «Башинформ», причиной сбоев в расписании стал густой туман. Пассажирам рекомендуют проверять актуальный статус своего рейса на официальном сайте аэропорта до поездки. Доступ в здание аэровокзала для встречающих и провожающих ограничен — пройти можно только при предъявлении авиабилета.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Башкирии выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Спасатели оповестили жителей республики о тумане и гололёде, которые сохранятся в ближайшие часы 16 марта.

В октябре 2025 года аэропорт «Уфа» уже задерживал рейсы из-за тумана — тогда не смогли вовремя вылететь самолёты в Москву, Казань и Бованенково. В ноябре того же года ситуация повторилась: это стал уже второй случай массовых задержек из-за плохой видимости.

В феврале 2026 года аэропорт также фиксировал сбои в расписании из-за погоды. В январе 2026 года, как сообщал РБК Уфа, задержали десять рейсов — четыре на прилёт и шесть на вылет, а часть отменили.