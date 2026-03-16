0
10 часов
Новости

В Уфе из-за тумана задержали рейсы в аэропорту

Из-за тумана в уфимском аэропорту задерживаются вылеты и прилёты. Попасть в здание аэровокзала можно только с авиабилетом.
аэропорт уфа с улицы
©youtube.com

Сложные метеоусловия нарушили работу аэропорта «Уфа»: рейсы на прилёт и вылет задерживаются. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани агентству «Башинформ», причиной сбоев в расписании стал густой туман. Пассажирам рекомендуют проверять актуальный статус своего рейса на официальном сайте аэропорта до поездки. Доступ в здание аэровокзала для встречающих и провожающих ограничен — пройти можно только при предъявлении авиабилета.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Башкирии выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Спасатели оповестили жителей республики о тумане и гололёде, которые сохранятся в ближайшие часы 16 марта.

В октябре 2025 года аэропорт «Уфа» уже задерживал рейсы из-за тумана — тогда не смогли вовремя вылететь самолёты в Москву, Казань и Бованенково. В ноябре того же года ситуация повторилась: это стал уже второй случай массовых задержек из-за плохой видимости.

В феврале 2026 года аэропорт также фиксировал сбои в расписании из-за погоды. В январе 2026 года, как сообщал РБК Уфа, задержали десять рейсов — четыре на прилёт и шесть на вылет, а часть отменили.

Похожие записи
0
24.02.2026
Новости

Аэропорт Сочи возобновил работу: когда вылетят задержанные рейсы в Уфу

пассажирский самолет в небе
Аэропорт Сочи возобновил работу утром 24 февраля после почти 14-часового простоя. Пассажиры уфимского направления получили минимальную задержку.
0
11.02.2026
Происшествия

В аэропорту Уфы на 11 часов задержали рейс в Казань из-за поломки самолета

аэропорт уфа с улицы
Вылет самолета из Уфы в Казань, запланированный на вечер, перенесли на утро следующего дня. Причиной изменения расписания стала техническая неисправность воздушного судна.
1
27.01.2026
Новости

Мощный снегопад в Москве стал причиной задержки рейсов в аэропорту Уфы

аэропорт уфа с улицы
Администрация аэропорта Уфы информирует о вероятных отклонениях от расписания 27–29 января. Причина корректировок — сильный снегопад и снижение видимости в московском авиаузле.
0
26.01.2026
Экономика

Аэропорт Уфы прогнозирует снижение трафика до 4,5 млн человек из-за дефицита самолетов

пассажирский самолет
Гендиректор аэропорта Уфы Александр Андреев прогнозирует снижение пассажиропотока до 4,5 млн человек в 2026 году из-за сокращения флота авиакомпаний.
0
04.01.2026
Дороги и транспорт

Аэропорт Уфы принимает рейсы, летевшие в Казань, из-за непогоды

аэропорт уфа с улицы
Вылет рейса Уфа—Казань задержали почти на 3 часа, еще два прилета перенесли: в Татарстане снегопад, самолеты направляют на запасные аэродромы.
0
25.12.2025
Новости

В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

собака в новогоднем костюме
В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.
0
24.12.2025
Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Башкирией

солдат с пулеметом
Утром 24 декабря российские военные уничтожили украинский дрон в небе над республикой. Аэропорт Уфы временно ограничивал полеты, но уже вернулся к обычному расписанию.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.