В Уфе готовы включить отопление в случае похолодания

В Уфе обсуждают возможность повторного запуска отопления из-за вероятного похолодания. Информацию об этом разместила компания «БашРТС» в официальной группе «ВКонтакте» в понедельник, 28 апреля.
Специалисты пояснили, что теоретически включить отопление вновь можно, если это позволит техническое состояние сетей. Однако для этого потребуется перенести все намеченные работы на осень и согласовать решение с городскими жилищными службами по инициативе администрации.
— Да, главное в начале мая потопить пару дней квартиры, чтобы потом за месяц содрать!!! – пишет в соцсетях Леонид.
— В прошлом году в мае ни одного дня не топили, а содрали за месяц всё равно, — возмущается Никита Л.
— 2 дня потерпим, не умрем. Не надо нам ваше отопление, — написала Лена С.
— Лучше пускай прохладно дома будет, чем платить за целый месяц, — считает Серега.
— Лишь бы бабло поднять, спасибо, отопимся электрообогревом), — комментирует Timur Sorento.