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В Уфе готовы включить отопление в случае похолодания

Решение зависит от технических возможностей и согласования с городскими службами
отопление

В Уфе обсуждают возможность повторного запуска отопления из-за вероятного похолодания. Информацию об этом разместила компания «БашРТС» в официальной группе «ВКонтакте» в понедельник, 28 апреля.

Специалисты пояснили, что теоретически включить отопление вновь можно, если это позволит техническое состояние сетей. Однако для этого потребуется перенести все намеченные работы на осень и согласовать решение с городскими жилищными службами по инициативе администрации.

— Да, главное в начале мая потопить пару дней квартиры, чтобы потом за месяц содрать!!! – пишет в соцсетях Леонид.

— В прошлом году в мае ни одного дня не топили, а содрали за месяц всё равно, — возмущается Никита Л.

— 2 дня потерпим, не умрем. Не надо нам ваше отопление, — написала Лена С.

— Лучше пускай прохладно дома будет, чем платить за целый месяц, — считает Серега.

— Лишь бы бабло поднять, спасибо, отопимся электрообогревом), — комментирует Timur Sorento.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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