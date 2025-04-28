В Уфе готовы включить отопление в случае похолодания

Решение зависит от технических возможностей и согласования с городскими службами

В Уфе обсуждают возможность повторного запуска отопления из-за вероятного похолодания. Информацию об этом разместила компания «БашРТС» в официальной группе «ВКонтакте» в понедельник, 28 апреля.

Специалисты пояснили, что теоретически включить отопление вновь можно, если это позволит техническое состояние сетей. Однако для этого потребуется перенести все намеченные работы на осень и согласовать решение с городскими жилищными службами по инициативе администрации.

— Да, главное в начале мая потопить пару дней квартиры, чтобы потом за месяц содрать!!! – пишет в соцсетях Леонид.

— В прошлом году в мае ни одного дня не топили, а содрали за месяц всё равно, — возмущается Никита Л.

— 2 дня потерпим, не умрем. Не надо нам ваше отопление, — написала Лена С.

— Лучше пускай прохладно дома будет, чем платить за целый месяц, — считает Серега.