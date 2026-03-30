В Уфе дважды за неделю побит температурный рекорд

Метеостанция Уфа-Дёма 29 марта зафиксировала +17,7°C — прежний максимум для этой даты держался с 1951 года.

29 марта в Уфе второй раз за неделю был перекрыт температурный рекорд, державшийся с 1951 года. По данным Башгидрометцентра, на метеостанции Уфа-Дёма термометры поднялись до отметки +17,7°C. Прежний максимум для 29 марта составлял +12,4°C и был зафиксирован 75 лет назад.

Днём ранее, 28 марта, синоптики также констатировали превышение многолетнего рекорда того же года. Весеннее тепло продолжает обновлять исторические максимумы в столице Башкирии.

Напомним, 27 марта 2026 года станция «Уфа-Дёма» уже фиксировала новый температурный максимум для той даты: воздух прогрелся до +18,2°C, превысив прежний рекорд 2008 года (+16,2°C). Мартовский рекорд стал тогда третьим за неделю.

22 марта на той же метеостанции воздух прогрелся до +9,5°C, побив показатель 2007 года (+9,3°C), а 23 марта термометры показали +11,4°C против прежних +9,9°C от 2023 года.

В ночь на 10 марта 2026 года в Уфе, напротив, фиксировались аномальные морозы: температура опускалась до -29,1°C — такого холода в эту дату не было с 2013 года. В горных районах Башкирии столбики термометров опускались ниже -40°C.

Похожие записи
В Уфе установлен температурный рекорд впервые за 18 лет

Столбик термометра на станции «Уфа-Дема» поднялся до +18,2°C — это новый абсолютный максимум для 27 марта, который на два градуса выше показателя 2008 года.
В Уфе зафиксирован рекордный за 13 лет мороз

В ночь на 10 марта в Уфе зафиксированы рекордные -29,1°C — такого холода в эту дату не было с 2013 года. В горных районах Башкирии столбики термометров опустились ниже -40°C.
В Башкирии до середины недели прогнозируются снегопады и гололедица

Башгидрометцентр сообщает о предстоящих снегопадах, гололеде и усилении ветра до 14 м/с. На дорогах возможно ухудшение видимости и образование наката.
Зима в Башкирии будет обычной, без аномальных морозов

Жителей Башкирии и Урала ждет обычная зима, близкая к норме. Прогнозы синоптиков опровергают слухи об экстремальных морозах. Температура ожидается даже чуть выше средних значений.
Силачи из Башкирии установили мировой рекорд, сдвинув 46-тонный «Тополь-М»

В Стерлитамаке команда силачей во главе с Эльбрусом Нигматуллиным установила мировой рекорд. Атлеты смогли отбуксировать 46-тонный ракетный комплекс «Тополь-М».
Башкирию накрыло бабье лето с арктическим приветом

В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.
