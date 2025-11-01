Судебные будни с перчинкой: в Уфе дама попыталась пронести на суд по разводу секс-игрушку

37-летняя жительница Уфы пыталась пройти на заседание по расторжению брака с вибратором в виде трезубца. Гаджет заметили на досмотре и временно изъяли.

По информации Mash Batach, в одном из судов Уфы произошёл весьма пикантный инцидент. Рутинный досмотр перед заседанием обернулся неожиданной находкой, которая добавила красок в обычно серые будни служителей Фемиды.

На бракоразводный процесс прибыла 37-летняя дама, в сумке которой обнаружился любопытный предмет — чёрный вибратор в форме трезубца. Женщина не стала устраивать скандал и молчаливо рассталась с вещицей.

Сотрудники суда, кажется, немного растерялись от такого поворота. На всякий случай к участнице процесса приставили пристава — видимо, опасаясь, что она начнёт искать нового Посейдона прямо в зале заседаний. Процесс прошёл под бдительным контролем.

Как только слушание завершилось, интим-гаджет вернули законной владелице. Женщина покинула здание суда со своим имуществом, оставив приставам и судьям историю, которую они ещё долго будут вспоминать.

Вообще, попытки пронести в суды запрещённые предметы — не редкость, но обычно список более прозаичен. Приставы регулярно изымают ножи, травматические пистолеты, кастеты и газовые баллончики. Секс-игрушки в официальных сводках обычно не фигурируют, что делает уфимский случай по-настоящему уникальным.