1
4 часа
Новости

Судебные будни с перчинкой: в Уфе дама попыталась пронести на суд по разводу секс-игрушку

37-летняя жительница Уфы пыталась пройти на заседание по расторжению брака с вибратором в виде трезубца. Гаджет заметили на досмотре и временно изъяли.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

По информации Mash Batach, в одном из судов Уфы произошёл весьма пикантный инцидент. Рутинный досмотр перед заседанием обернулся неожиданной находкой, которая добавила красок в обычно серые будни служителей Фемиды.

На бракоразводный процесс прибыла 37-летняя дама, в сумке которой обнаружился любопытный предмет — чёрный вибратор в форме трезубца. Женщина не стала устраивать скандал и молчаливо рассталась с вещицей.

Сотрудники суда, кажется, немного растерялись от такого поворота. На всякий случай к участнице процесса приставили пристава — видимо, опасаясь, что она начнёт искать нового Посейдона прямо в зале заседаний. Процесс прошёл под бдительным контролем.

Как только слушание завершилось, интим-гаджет вернули законной владелице. Женщина покинула здание суда со своим имуществом, оставив приставам и судьям историю, которую они ещё долго будут вспоминать.

Вообще, попытки пронести в суды запрещённые предметы — не редкость, но обычно список более прозаичен. Приставы регулярно изымают ножи, травматические пистолеты, кастеты и газовые баллончики. Секс-игрушки в официальных сводках обычно не фигурируют, что делает уфимский случай по-настоящему уникальным.

Похожие записи
0
01.11.2025
Криминал

Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.
1
30.10.2025
Криминал

В Уфе осудили заслуженного строителя Башкирии за обман дольщиков на 74 млн рублей

осужденные в зале суда
Два уфимских застройщика, включая заслуженного строителя РБ, получили 9 и 7 лет колонии. Они украли более 74 млн рублей у 35 дольщиков, продав их квартиры дважды.
0
28.10.2025
Криминал

Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

руки в наручниках
Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
0
28.10.2025
Криминал

Проносил всё — от еды до SIM-карт: суд в Башкирии вынес приговор инспектору колонии

взяточник в зале суда
Экс-инспектор колонии №7 в Мелеузе получил 11,5 лет строгача, миллион штрафа и конфискацию за взятки, превышение и попытку сбыта наркотиков.
0
22.10.2025
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

игорь миронов
Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
0
22.10.2025
Криминал

Девять лет строгого режима: заказчика убийства экс-мэра Уфы отправили за решётку

нашивка полиция
Житель Ишимбая Шамил Имангулов получил девять лет строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.