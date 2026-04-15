В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с работами по озеленению сквера имени Кирова в 2023 году, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Летом и осенью 2023 года Марат Китапов, занимавший тогда должность заместителя главы администрации Советского района Уфы, решил привести в порядок сквер имени Кирова, расположенный на пересечении улиц Бабушкина и Большой Гражданской. Поручение руководителю коммерческой организации он дал устно — закупить и высадить 19 черёмух и 12 кустов сирени. Никаких торгов не проводилось, муниципальный контракт не составлялся. Вместо письменных обязательств — лишь обещание рассчитаться после выполнения работ.

Директор фирмы выполнил задание. Саженцы были приобретены и высажены. Однако денег исполнитель так и не увидел. Задолженность перед организацией составила более 688 тысяч рублей.

Китапов свою вину в суде не признал. Тем не менее суд, изучив материалы прокурорской проверки, пришёл к выводу о его виновности и вынес приговор: три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, на два года ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу на момент публикации не вступил.

В декабре 2025 года Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова, также обвиняемого в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. По данным следствия, чиновник дал указание вынести заключения о соответствии помещений требованиям безопасности, зная, что они им не соответствуют, в результате чего это жильё было передано детям-сиротам.

В январе 2026 года суд вынес приговор бывшему директору управления по благоустройству города Бирска. Он был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Чиновник подписывал фиктивные акты выполненных работ по муниципальным контрактам на ремонт дорог, в результате чего из бюджета было выплачено свыше 4,5 млн рублей за фактически не проведённые работы.

К слову, в 2025 году в Башкирии, по информации прокуратуры республики, в результате антикоррупционной работы было арестовано имущество коррупционеров на сумму 250 млн рублей.