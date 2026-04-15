В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с работами по озеленению сквера имени Кирова в 2023 году, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Летом и осенью 2023 года Марат Китапов, занимавший тогда должность заместителя главы администрации Советского района Уфы, решил привести в порядок сквер имени Кирова, расположенный на пересечении улиц Бабушкина и Большой Гражданской. Поручение руководителю коммерческой организации он дал устно — закупить и высадить 19 черёмух и 12 кустов сирени. Никаких торгов не проводилось, муниципальный контракт не составлялся. Вместо письменных обязательств — лишь обещание рассчитаться после выполнения работ.

Директор фирмы выполнил задание. Саженцы были приобретены и высажены. Однако денег исполнитель так и не увидел. Задолженность перед организацией составила более 688 тысяч рублей.

Китапов свою вину в суде не признал. Тем не менее суд, изучив материалы прокурорской проверки, пришёл к выводу о его виновности и вынес приговор: три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, на два года ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу на момент публикации не вступил.

В декабре 2025 года Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова, также обвиняемого в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. По данным следствия, чиновник дал указание вынести заключения о соответствии помещений требованиям безопасности, зная, что они им не соответствуют, в результате чего это жильё было передано детям-сиротам.

В январе 2026 года суд вынес приговор бывшему директору управления по благоустройству города Бирска. Он был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Чиновник подписывал фиктивные акты выполненных работ по муниципальным контрактам на ремонт дорог, в результате чего из бюджета было выплачено свыше 4,5 млн рублей за фактически не проведённые работы.

К слову, в 2025 году в Башкирии, по информации прокуратуры республики, в результате антикоррупционной работы было арестовано имущество коррупционеров на сумму 250 млн рублей.

Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала.
В Уфе подали иск против ансамбля Гаскарова и Росконцерта

Правообладатель музыкальной композиции «Коралай» обратился в суд с требованием взыскать с уфимского ансамбля и Росконцерта 3,2 млн рублей за нарушение авторских прав при выступлении в Йошкар-Оле.
Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи.
Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.
