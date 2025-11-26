В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Башкирии Марат Галиев

В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Марат Галиев. Следствие считает, что он требовал 50 тысяч рублей у предпринимательницы за подписание актов сдачи работ.

Правоохранительные органы задержали начальника отдела Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Марата Галиева, пишет телеграм-канал Mash Batach. Чиновник курировал вопросы административно-технического обеспечения и лицензирования.

Следствие установило, что государственный служащий потребовал денежное вознаграждение от местной предпринимательницы. Женщина выполняла работы по государственному контракту с министерством, но столкнулась с препятствиями на этапе сдачи объекта. Процесс подписания необходимых документов затягивался.

По версии правоохранителей, Галиев предложил ускорить процедуру за 50 тысяч рублей. Он поставил условие: без передачи указанной суммы акт сдачи-приемки подписан не будет. Предпринимательница была вынуждена согласиться на выдвинутые требования.

Передача денежных средств проходила под контролем оперативников. После получения денег чиновника задержали с поличным. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 января 2026 года.

Ранее, 20 ноября, бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение взяток. Также под следствием находится экс-руководитель «Башспирта» Раиф Абдрахимов, которому продлили арест по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом более 103 млн рублей.

Продолжаются следственные действия и в отношении других ведомств. В частности, расследуется дело начальника отдела Минземимущества Рамиля Акбашева, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Силовые структуры усилили контроль за деятельностью должностных лиц, отвечающих за распределение бюджетных средств и лицензирование.