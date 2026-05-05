Новости

В Уфе 6 мая простятся с председателем Курултая Толкачевым

В Уфе 6 мая пройдет церемония прощания с председателем Госсобрания — Курултая Башкирии Константином Толкачевым, скончавшимся в возрасте 73 лет.
6 мая в Уфе пройдёт церемония прощания с председателем Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Проститься с политиком можно будет в здании Государственного собрания — Курултая по адресу: улица Заки Валиди, 40. Двери для граждан откроют с 09:00 до 11:00. Сразу после начнётся траурный митинг.

Толкачев умер в ночь на 4 мая — ему было 73 года. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о смерти на оперативном совещании правительства республики.

«Константин Борисович тяжело болел, последние годы он боролся с тяжёлым заболеванием», — сказал Хабиров.

Политик скончался в Москве. Накануне врачи провели ему сложную операцию в клинике Бурназяна. Источники РИА Новости в парламенте республики подтвердили, что Толкачев долго боролся с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.

Толкачев руководил башкирским парламентом 27 лет. Возглавив Курултай в апреле 1999 года он с тех пор бессменно переизбирался на этот пост в 2003, 2008, 2013, 2018 и 2023 годах.

Временно исполнять обязанности председателя Курултая поручили 62-летнему Салавату Хусаинову, в прошлом занимавшему пост вице-мэра Уфы.

