Главная » Новости
36

В Учалах появился памятник Урал-батыру на льве

В Учалах установили новый монумент — Урал-батыр верхом на могучем льве. Скульптуру город получил как приз за победу в республиканском конкурсе.
урал батыр на льве
©Администрация Главы Республики Башкортостан

В Учалах открыли новый памятник — герою башкирского эпоса Урал-батыру верхом на льве, сообщили в пресс-службе главы республики. Теперь в городе появилось еще одно место, связанное с историей и культурой республики.

урал батыр на льве
©Администрация Главы Республики Башкортостан

Памятник установили на средства, которые Учалы получил за победу в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в прошлом году. Город заработал деньги, и власти решили вложить их в создание нового символа.

Автор скульптуры — местный мастер Фаниль Муслимов. Он создал образ батыра, знакомый каждому жителю района.

Для Учалинского района Урал-батыр — не просто персонаж из книги. С его именем связаны реальные места, которые знают и любят местные жители: гора Иремель, святой родник Янбирде и одноименная река. Памятник стал еще одним напоминанием об этой связи.

Новая скульптура — это место, где можно больше узнать о преданиях родного края, и точка притяжения для жителей и гостей города.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.