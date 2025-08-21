В Учалах появился памятник Урал-батыру на льве

В Учалах установили новый монумент — Урал-батыр верхом на могучем льве. Скульптуру город получил как приз за победу в республиканском конкурсе.

В Учалах открыли новый памятник — герою башкирского эпоса Урал-батыру верхом на льве, сообщили в пресс-службе главы республики. Теперь в городе появилось еще одно место, связанное с историей и культурой республики.

Памятник установили на средства, которые Учалы получил за победу в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в прошлом году. Город заработал деньги, и власти решили вложить их в создание нового символа.

Автор скульптуры — местный мастер Фаниль Муслимов. Он создал образ батыра, знакомый каждому жителю района.

Для Учалинского района Урал-батыр — не просто персонаж из книги. С его именем связаны реальные места, которые знают и любят местные жители: гора Иремель, святой родник Янбирде и одноименная река. Памятник стал еще одним напоминанием об этой связи.

Новая скульптура — это место, где можно больше узнать о преданиях родного края, и точка притяжения для жителей и гостей города.