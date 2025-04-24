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В центре Уфы появится новая «Аллея солнечных лучей»

Дата открытия пока не объявлена
Аллея солнечных лучей
©администрация Уфы

Уфа готовится к открытию новой зоны отдыха в самом сердце города. По информации городской администрации, на улице Карла Маркса, 32 уже началось благоустройство «Аллеи солнечных лучей».

Аллея солнечных лучей
©администрация Уфы

Строители уже установили лестничный пролёт с площадкой и уложили свежий асфальт вокруг. На подходе — зелёное преображение территории. Скоро здесь высадят статные липы сорта «Гринспаер», яркий бересклет «Ред Каскад» и ароматную сирень «Красавица Москвы».

Аллея солнечных лучей
©администрация Уфы

Горожан ждёт современное место для прогулок с озеленением и оригинальными архитектурными элементами. Когда именно «солнечные лучи» засияют для уфимцев — власти пока не сообщают.

Аллея солнечных лучей
©администрация Уфы

— Дороги сделайте, не пройти, не проехать…, — возмущается Елена.

— Не завидую жильцам, веселые ночи обеспеченны, — пишет Прдимпи Иить.

— Хорошее дело, но при условии, что есть кому и на что следить за этим великолепием ☝️, — написал Маг.

 

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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