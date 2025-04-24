В центре Уфы появится новая «Аллея солнечных лучей»

Дата открытия пока не объявлена

Уфа готовится к открытию новой зоны отдыха в самом сердце города. По информации городской администрации, на улице Карла Маркса, 32 уже началось благоустройство «Аллеи солнечных лучей».

Строители уже установили лестничный пролёт с площадкой и уложили свежий асфальт вокруг. На подходе — зелёное преображение территории. Скоро здесь высадят статные липы сорта «Гринспаер», яркий бересклет «Ред Каскад» и ароматную сирень «Красавица Москвы».

Горожан ждёт современное место для прогулок с озеленением и оригинальными архитектурными элементами. Когда именно «солнечные лучи» засияют для уфимцев — власти пока не сообщают.

— Дороги сделайте, не пройти, не проехать…, — возмущается Елена.

— Не завидую жильцам, веселые ночи обеспеченны, — пишет Прдимпи Иить.