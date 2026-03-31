В трёх городах Башкирии зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

ФГБУ «Башкирское УГМС» зафиксировало повышенное загрязнение атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате по итогам февраля 2026 года.
В феврале 2026 года атмосферный воздух в трёх из пяти контролируемых городов Башкирии не соответствовал санитарным нормам. Данные опубликованы в ежемесячном докладе ФГБУ «Башкирское УГМС» по итогам наблюдений за состоянием окружающей среды в республике.

Мониторинг охватывает Уфу, Стерлитамак, Салават, Благовещенск и Туймазы. В столице республики зафиксировано 13 случаев превышения предельно допустимых концентраций. Главными загрязнителями стали диоксид азота — 5 случаев, этилбензол — 3, изопропилбензол — 2 и сероводород — 2. Уровень загрязнения в Уфе классифицирован как повышенный.

В Стерлитамаке зафиксировано 8 нарушений норм — по формальдегиду, этилбензолу и изопропилбензолу. Итоговая оценка — также повышенный уровень. Наибольшее число нарушений в феврале отмечено в Салавате: 14 превышений ПДК, из которых 11 приходится на этилбензол. Помимо него, в воздухе города выявлены фенол и изопропилбензол.

В Благовещенске и Туймазах превышений допустимых норм за отчётный период выявлено не было. Уровень загрязнения атмосферы в этих городах оценён как низкий.

По итогам 2025 года лидером по числу нарушений качества воздуха в Башкирии являлся Салават — за 12 месяцев приборы зафиксировали 222 случая превышения предельно допустимых концентраций. Второе место занял Стерлитамак — 203 нарушения, третье — Уфа со 167 случаями. Общий уровень загрязнения в этих трёх городах оценён как высокий.

Ранее Росстат включил Салават в число российских городов, где в 2025 году фиксировалось экстремально высокое загрязнение атмосферы. Основным загрязнителем в городе по данным Башгидромета являлся этилбензол. В Минэкологии Башкортостана сообщали, что крупные предприятия в Салавате расположены близко друг к другу, а выбросы разных заводов смешиваются, образуя единое облако — это затрудняет определение конкретного источника загрязнения.

В октябре 2025 года Стерлитамак лидировал в рейтинге загрязнённости воздуха в республике — тогда зафиксировали 24 случая превышения ПДК, из которых 22 пришлись на этилбензол. В феврале 2026 года в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, обязывающий предприятия ограничить выбросы в атмосферу.

По итогам 2025 года наиболее чистый воздух отмечался в Туймазах и Благовещенске: в Туймазах станции мониторинга не зафиксировали ни одного превышения норм за год, а в Благовещенске — лишь один случай загрязнения воздуха.

