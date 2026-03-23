В Стерлитамаке вновь объявили режим «чёрного неба»

В Стерлитамаке на сутки введён режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны снизить объёмы выбросов.

Администрация Стерлитамака 23 марта объявила о введении режима неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности — он действует с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта.

В такие периоды погодные условия препятствуют рассеиванию промышленных и автомобильных выбросов — загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое воздуха над жилыми кварталами.

При втором режиме НМУ предприятия обязаны снижать объёмы выбросов, в том числе за счёт корректировки производственных процессов.

Режим «чёрного неба» в Стерлитамаке объявляют регулярно. Это уже второй случай за последние дни — аналогичный режим в Стерлитамаке действовал с 19 по 20 марта. В 2025 году администрация вводила аналогичные ограничения неоднократно — в частности, 17–18 апреля (первая степень НМУ), 27–28 мая и 10–11 июня, когда действовала уже вторая степень, обязывающая предприятия снижать объёмы выбросов.

По данным Башгидрометеоцентра, в октябре 2025 года Стерлитамак занял первое место по загрязнению воздуха в Башкирии — специалисты зафиксировали 24 случая превышения ПДК, из которых 22 пришлись на этилбензол. В начале января 2026 года станции контроля воздуха зафиксировали два превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

В 2024 году предприятия Стерлитамака направили на экологические мероприятия 2,3 млрд рублей, а на 2025 год запланировали 110 мероприятий на сумму 4,1 млрд рублей. При этом председатель Союза экологов республики Александр Веселов заявил, что экологические программы предприятий пока не привели к заметному улучшению качества воздуха в городе — жители продолжают жаловаться на смог, особенно в безветренные дни.