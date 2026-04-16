В Стерлитамаке с 16 апреля ввели режим «чёрного неба»

В Стерлитамаке с вечера 16 апреля введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Ограничения затронут промышленные предприятия города и продлятся до 20:00 17 апреля.
выбросы в воздух
16 апреля администрация Стерлитамака объявила о введении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Ограничения вступят в силу с 20:00 16 апреля и продлятся ровно сутки — до 20:00 17 апреля. Об этом сообщила городская администрация.

Согласно пояснению властей, при первом уровне НМУ промышленные предприятия переходят на организационно-технический режим работы.

«При I режиме НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия», — указано в сообщении администрации.

НМУ фиксируются в тех случаях, когда погодные условия препятствуют рассеиванию промышленных и автомобильных выхлопов — загрязняющие вещества концентрируются в приземном слое воздуха над жилыми кварталами.

Напомним, в 2025 году администрация Стерлитамака вводила аналогичные ограничения неоднократно: в частности, 17–18 апреля действовал режим НМУ первой степени, 27–28 мая и 10–11 июня — уже второй, обязывающей предприятия сокращать объёмы выбросов.

По данным Башгидрометеоцентра, по итогам 2025 года Стерлитамак занял второе место по уровню загрязнения воздуха в Башкирии (203 случая превышения ПДК), уступив Салавату (222 случая).

В начале января 2026 года станции контроля воздуха зафиксировали в Стерлитамаке два превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. 23 марта городская администрация также вводила режим НМУ — на этот раз второй степени, действовавший с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые федеральные требования к предприятиям при режимах НМУ (Приказы Минприроды №651 и №652): обновлены форма планов мероприятий по снижению выбросов и порядок предоставления специализированных прогнозов НМУ предприятиям.

Похожие записи
15.04.2026
Происшествия

В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
15.04.2026
Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
15.04.2026
На озере Узеть в Башкирии всплыли туши утонувших четыре месяца назад овец

После схода льда на башкирском озере Узеть на поверхность поднялись тела овец, утонувших в декабре 2025 года. Видео с места опубликовали местные жители.
14.04.2026
В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
13.04.2026
В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
09.04.2026
Врачи спасли жителя Башкирии от импотенции после визита в баню

37-летний мужчина из Стерлитамака попал в больницу с разрывом белочной оболочки полового члена — травмой, которая грозила эректильной дисфункцией. Операция прошла успешно, однако правда о компании в бане стала известна его жене.
01.04.2026
Воздух в Уфе три дня подряд не укладывался в норму: где дышать опаснее всего

В уфимском воздухе с 27 по 29 марта Башгидрометцентр зафиксировал превышения допустимых концентраций пыли и токсичных веществ сразу на нескольких улицах города.
