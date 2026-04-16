В Стерлитамаке с 16 апреля ввели режим «чёрного неба»

В Стерлитамаке с вечера 16 апреля введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Ограничения затронут промышленные предприятия города и продлятся до 20:00 17 апреля.

16 апреля администрация Стерлитамака объявила о введении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Ограничения вступят в силу с 20:00 16 апреля и продлятся ровно сутки — до 20:00 17 апреля. Об этом сообщила городская администрация.

Согласно пояснению властей, при первом уровне НМУ промышленные предприятия переходят на организационно-технический режим работы.

«При I режиме НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия», — указано в сообщении администрации.

НМУ фиксируются в тех случаях, когда погодные условия препятствуют рассеиванию промышленных и автомобильных выхлопов — загрязняющие вещества концентрируются в приземном слое воздуха над жилыми кварталами.

Напомним, в 2025 году администрация Стерлитамака вводила аналогичные ограничения неоднократно: в частности, 17–18 апреля действовал режим НМУ первой степени, 27–28 мая и 10–11 июня — уже второй, обязывающей предприятия сокращать объёмы выбросов.

По данным Башгидрометеоцентра, по итогам 2025 года Стерлитамак занял второе место по уровню загрязнения воздуха в Башкирии (203 случая превышения ПДК), уступив Салавату (222 случая).

В начале января 2026 года станции контроля воздуха зафиксировали в Стерлитамаке два превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. 23 марта городская администрация также вводила режим НМУ — на этот раз второй степени, действовавший с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые федеральные требования к предприятиям при режимах НМУ (Приказы Минприроды №651 и №652): обновлены форма планов мероприятий по снижению выбросов и порядок предоставления специализированных прогнозов НМУ предприятиям.