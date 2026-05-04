В Стерлитамаке объявили режим «чёрного неба» на промышленных объектах

В башкирском Стерлитамаке объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Ограничения начнут действовать с 20:00 4 мая и продлятся ровно сутки. Первая степень НМУ не обязывает промышленные предприятия сокращать производство.

«При I режиме НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не снижают производительность предприятия», — уточнили в городской администрации.

НМУ возникают, когда промышленные и автомобильные выбросы перестают рассеиваться и накапливаются в приземном слое атмосферы. В густонаселённых промышленных городах концентрация загрязняющих веществ возле поверхности земли в такие периоды резко растёт. Жители ощущают это особенно сильно.

В 2025 году власти Стерлитамака вводили аналогичные ограничения неоднократно. 17–18 апреля действовал режим первой степени. 27–28 мая и 10–11 июня — уже второй: он обязывает предприятия сокращать объёмы выбросов.

27 марта 2026 года режим «чёрного неба» в городе объявляли уже в пятый раз за месяц. При НМУ второй степени промышленные выбросы не рассеиваются и опускаются к жилым кварталам. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным Башгидрометеоцентра, по итогам 2025 года Стерлитамак занял второе место по загрязнённости воздуха в Башкирии. Городские станции зафиксировали 203 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Хуже ситуация только в Салавате — там таких случаев насчитали 222. В январе 2026 года приборы контроля воздуха дважды фиксировали превышение ПДК сероводорода.

С 1 марта 2026 года в России действуют новые федеральные требования к предприятиям при режимах НМУ. Минприроды обновило форму планов по снижению выбросов приказом №662, установило требования к мероприятиям при НМУ приказом №651, а также утвердило порядок предоставления специализированных прогнозов приказом №652.