0
5 часов
Новости

В Стерлитамаке объявили режим «чёрного неба» на промышленных объектах

В Стерлитамаке с 20:00 4 мая до 20:00 5 мая вводится режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Предприятия переходят на организационно-технический режим работы без снижения производительности.
выбросы в воздух
©Gemini

В башкирском Стерлитамаке объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Ограничения начнут действовать с 20:00 4 мая и продлятся ровно сутки. Первая степень НМУ не обязывает промышленные предприятия сокращать производство.

«При I режиме НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не снижают производительность предприятия», — уточнили в городской администрации.

НМУ возникают, когда промышленные и автомобильные выбросы перестают рассеиваться и накапливаются в приземном слое атмосферы. В густонаселённых промышленных городах концентрация загрязняющих веществ возле поверхности земли в такие периоды резко растёт. Жители ощущают это особенно сильно.

В 2025 году власти Стерлитамака вводили аналогичные ограничения неоднократно. 17–18 апреля действовал режим первой степени. 27–28 мая и 10–11 июня — уже второй: он обязывает предприятия сокращать объёмы выбросов.

27 марта 2026 года режим «чёрного неба» в городе объявляли уже в пятый раз за месяц. При НМУ второй степени промышленные выбросы не рассеиваются и опускаются к жилым кварталам. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным Башгидрометеоцентра, по итогам 2025 года Стерлитамак занял второе место по загрязнённости воздуха в Башкирии. Городские станции зафиксировали 203 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Хуже ситуация только в Салавате — там таких случаев насчитали 222. В январе 2026 года приборы контроля воздуха дважды фиксировали превышение ПДК сероводорода.

С 1 марта 2026 года в России действуют новые федеральные требования к предприятиям при режимах НМУ. Минприроды обновило форму планов по снижению выбросов приказом №662, установило требования к мероприятиям при НМУ приказом №651, а также утвердило порядок предоставления специализированных прогнозов приказом №652.

Похожие записи
0
04.05.2026
Новости

«Есть к чему стремиться»: в Башкирии подвели итоги дней чистоты с 30 апреля по 2 мая

рабочие наводят чистоту на улицах города
Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова подвела итоги дней чистоты: 86 тысяч участников, 8,3 тыс. кубометров мусора и новый объезд от Хабирова во второй половине мая.
0
25.04.2026
Происшествия

Спасатели нашли застрявших в грязи подростков-питбайкеров в Башкирии

подростки-питбайкеры
Трое жителей Стерлитамака отправились кататься на питбайках и оказались в болотистой местности после дождя. К поискам привлекли спасателей, полицию и родственников.
0
16.04.2026
Новости

В Стерлитамаке с 16 апреля ввели режим «чёрного неба»

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с вечера 16 апреля введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Ограничения затронут промышленные предприятия города и продлятся до 20:00 17 апреля.
1
15.04.2026
Происшествия

В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

красный крест на автомобиле скорой помощи
15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
0
15.04.2026
Новости

Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

солдат с пулеметом
Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
0
15.04.2026
Происшествия

На озере Узеть в Башкирии всплыли туши утонувших четыре месяца назад овец

туши овец в воде
После схода льда на башкирском озере Узеть на поверхность поднялись тела овец, утонувших в декабре 2025 года. Видео с места опубликовали местные жители.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

люди на уборке территории
Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
0
13.04.2026
Происшествия

В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

вертолет санавиации
Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.