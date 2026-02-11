0
2 часа
Новости

В Стерлитамаке начала работу бесплатная столовая для пожилых людей

В Стерлитамаке открылась социальная столовая для пенсионеров. Организаторы предоставляют горячее питание ежедневно и без предъявления документов.
крем-суп в тарелке на столе
©коллаж Ньюс-Баш

АНО «Ковчег» запустила в Стерлитамаке пункт бесплатного горячего питания специально для пожилых людей. Столовая работает ежедневно на улице Элеваторной, еду выдают всем желающим пенсионерам без предъявления документов. Об этом сообщает АиФ.

Адрес на Элеваторной и график бесплатных обедов у ТЦ «Фабри»

Модульный павильон установили на улице Элеваторной, прямо напротив торгового центра «Фабри», сразу за детской площадкой. Вывески на здании пока нет, но точка уже функционирует.

Обеды раздают каждый день в утренние часы — с 10:00 до 12:00. В меню входят горячие супы и вторые блюда. За первые выходные работы волонтеры накормили около 30 человек. Организаторы отмечают, что многие посетители пока относятся к инициативе с недоверием и удивлением.

Уточнить информацию о работе точки можно по телефону горячей линии: 8-987-039-39-39.

Зачем центру «Ковчег» отдельная столовая без бездомных

Руководитель «Ковчега» Андрей Лейхнер объяснил решение открыть специализированную столовую психологическим фактором. По наблюдениям волонтеров, пожилые люди часто стесняются посещать общие пункты кормления, где едят бездомные граждане. Чтобы пенсионеры не чувствовали дискомфорта и не теряли достоинства, для них создали изолированное пространство.

Главный принцип работы новой точки — полное отсутствие бюрократии. Чтобы получить горячий обед, посетителю не нужно показывать паспорт, пенсионное удостоверение или собирать справки о доходах в соцзащите. Достаточно просто прийти.

Закрытие фонда «Изгелек» и опыт Уфимского хосписа

Частные инициативы в республике развиваются на фоне закрытия крупных благотворительных организаций. В августе 2025 года прекратил существование известный фонд «Изгелек». Организация, помогавшая жителям Башкирии на протяжении 13 лет, была вынуждена закрыться из-за отсутствия системного финансирования.

Другие социальные проекты продолжают работу за счет частных пожертвований. Например, Уфимский хоспис функционирует исключительно благодаря поддержке меценатов и волонтеров. Осенью прошлого года учреждение выпустило книгу историй о своих сотрудниках, чтобы привлечь дополнительное внимание общественности к проблемам паллиативной помощи в регионе.

Похожие записи
0
11.02.2026
Образование

Назван лучший детский лагерь Башкирии: итоги официального рейтинга-2025

детский лагерь
В Доме Правительства наградили победителей смотра-конкурса. Первое место среди загородных учреждений занял лагерь «Калкан», среди дневных — Дворец пионеров Стерлитамака.
0
10.02.2026
Новости

Минздрав Башкирии предложил платить врачам по 2 млн рублей за переезд в города

врачи офтальмологи
Министерство здравоохранения региона подготовило проект постановления о дополнительных выплатах врачам, которые устроятся на работу в государственные медицинские организации городов с населением более 50 тысяч человек.
0
10.02.2026
Криминал

В Стерлитамаке вынесли приговор начальнику смены после взрыва на заводе

судейский молоток в руках судьи
Суд Стерлитамака назначил начальнику смены нефтехимического завода наказание в виде трех лет принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.
0
10.02.2026
Здоровье

В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

надпись карантин
В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.
0
29.01.2026
Новости

Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

выбросы в воздух
По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
0
26.01.2026
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке водитель Zeekr столкнулся с Nissan и скрылся с места ДТП

авто после дтп
В Стерлитамаке водитель Zeekr допустил столкновение с Nissan, который от удара врезался в здание. Нарушитель покинул место ДТП, но был установлен ГАИ.
0
25.01.2026
Происшествия

В Стерлитамаке врачи госпитализировали двух пенсионеров после пожара

квартира после пожара
В Стерлитамаке двое пенсионеров госпитализированы после пожара. Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. Ведётся расследование причин происшествия.
0
22.01.2026
Семья

С начала 2026 года в Башкирии увеличилась ежемесячная выплата из маткапитала

пятитысячные рублевые купюры
С 1 января 2026 года размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в регионе составляет 16 350 рублей. Право на меру поддержки имеют семьи с доходом ниже 33 712 рублей на человека.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.