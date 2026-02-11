В Стерлитамаке начала работу бесплатная столовая для пожилых людей

В Стерлитамаке открылась социальная столовая для пенсионеров. Организаторы предоставляют горячее питание ежедневно и без предъявления документов.

АНО «Ковчег» запустила в Стерлитамаке пункт бесплатного горячего питания специально для пожилых людей. Столовая работает ежедневно на улице Элеваторной, еду выдают всем желающим пенсионерам без предъявления документов. Об этом сообщает АиФ.

Адрес на Элеваторной и график бесплатных обедов у ТЦ «Фабри»

Модульный павильон установили на улице Элеваторной, прямо напротив торгового центра «Фабри», сразу за детской площадкой. Вывески на здании пока нет, но точка уже функционирует.

Обеды раздают каждый день в утренние часы — с 10:00 до 12:00. В меню входят горячие супы и вторые блюда. За первые выходные работы волонтеры накормили около 30 человек. Организаторы отмечают, что многие посетители пока относятся к инициативе с недоверием и удивлением.

Уточнить информацию о работе точки можно по телефону горячей линии: 8-987-039-39-39.

Зачем центру «Ковчег» отдельная столовая без бездомных

Руководитель «Ковчега» Андрей Лейхнер объяснил решение открыть специализированную столовую психологическим фактором. По наблюдениям волонтеров, пожилые люди часто стесняются посещать общие пункты кормления, где едят бездомные граждане. Чтобы пенсионеры не чувствовали дискомфорта и не теряли достоинства, для них создали изолированное пространство.

Главный принцип работы новой точки — полное отсутствие бюрократии. Чтобы получить горячий обед, посетителю не нужно показывать паспорт, пенсионное удостоверение или собирать справки о доходах в соцзащите. Достаточно просто прийти.

Закрытие фонда «Изгелек» и опыт Уфимского хосписа

Частные инициативы в республике развиваются на фоне закрытия крупных благотворительных организаций. В августе 2025 года прекратил существование известный фонд «Изгелек». Организация, помогавшая жителям Башкирии на протяжении 13 лет, была вынуждена закрыться из-за отсутствия системного финансирования.

Другие социальные проекты продолжают работу за счет частных пожертвований. Например, Уфимский хоспис функционирует исключительно благодаря поддержке меценатов и волонтеров. Осенью прошлого года учреждение выпустило книгу историй о своих сотрудниках, чтобы привлечь дополнительное внимание общественности к проблемам паллиативной помощи в регионе.