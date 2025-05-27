В Стерлитамаке из-за штиля предприятиям предписано сократить производство на сутки

В Стерлитамаке с сегодняшнего вечера объявили режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий) — город буквально задыхается из-за полного безветрия. Об этом сообщила администрация города.

С 20:00 местные заводы получили предписание срочно сократить производство на сутки. Из-за штиля весь дым и выхлопы теперь не улетают в небо, а зависают над жилыми кварталами как густой туман.

Промышленным гигантам предписали «изменить технологические процессы» — то есть работать вполсилы, чтобы горожане не отравились окончательно.

Режим продлится ровно сутки.