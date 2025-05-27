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В Стерлитамаке из-за штиля предприятиям предписано сократить производство на сутки

©youtube

В Стерлитамаке с сегодняшнего вечера объявили режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий) — город буквально задыхается из-за полного безветрия. Об этом сообщила администрация города.

С 20:00 местные заводы получили предписание срочно сократить производство на сутки. Из-за штиля весь дым и выхлопы теперь не улетают в небо, а зависают над жилыми кварталами как густой туман.

Промышленным гигантам предписали «изменить технологические процессы» — то есть работать вполсилы, чтобы горожане не отравились окончательно.

Режим продлится ровно сутки.

Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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