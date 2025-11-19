0
2 часа
Новости

В Стерлитамаке более тысячи горожан стихийно организовали встречу эшелонов с ранеными бойцами

Более тысячи жителей Стерлитамака по своей инициативе вышли на городской вокзал. Они встретили девять эшелонов с ранеными участниками спецоперации, которые направлялись в госпиталь. «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» первой сообщила о событии в соцсетях, после чего горожане координировали свои действия через чаты.
люди возле поезда
©«Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака»

Официальные источники не анонсировали прибытие поезда, но информация быстро распространилась в мессенджерах. В результате на перроне собралось множество людей, желавших поддержать солдат. Горожане принесли еду, тёплые вещи и другие необходимые предметы. Помощь доставляли на легковых автомобилях и даже на грузовиках.​

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов также принял участие в акции. Он лично приехал на вокзал и передал военным партию свежей выпечки. Однако бойцы не смогли принять всю помощь от горожан. Это было связано с действующими медицинскими протоколами и требованиями безопасности.​

Ветеранские организации оперативно решили возникшую проблему. Прямо на перроне они организовали пункт сбора гуманитарного груза. Теперь волонтёры централизованно соберут все вещи и продукты. Затем их направят в городской логистический центр для дальнейшей отправки в зону СВО.​

В Башкирии действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей. Эту работу ведут сразу несколько ключевых структур. Региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» координирует основные меры помощи.​

Активную деятельность также ведут волонтёрские штабы имени Шаймуратова и центры «Семья». Они предоставляют гражданам психологическую, юридическую и бытовую поддержку. Семьи участников спецоперации получают различные льготы: путёвки в санатории, бесплатное школьное питание и продукты «Молочной кухни». Социальные службы не учитывают доходы участника СВО, когда оценивают нуждаемость семьи для назначения пособий.​

Похожие записи
0
18.11.2025
Здоровье

140 жителей башкирского Стерлитамака массово пришли в больницу ночью: что произошло

здание больницу
Акция под названием «Ночь диспансеризации» прошла в Городской клинической больнице №1 Стерлитамака 13 ноября. По данным регионального Минздрава, с восьми вечера до полуночи пациенты могли пройти ключевые
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

руки в наручниках
Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями
0
17.11.2025
Новости

«Хочу мягко подготовить тетю»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о трагической вести с зоны СВО

Рустам Набиев
Известный общественный деятель из Уфы Рустам Набиев сообщил в своих социальных сетях о трагедии в семье. Его двоюродный брат, участвующий в специальной военной операции, перестал выходить на связь 8 сентября
0
17.11.2025
Новости

«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

курултай башкирии
В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО.
0
14.11.2025
Происшествия

В Стерлитамаке задержан правозащитник Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов
В Стерлитамаке задержали Дмитрия Черкасова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и фальсификации доказательств.
0
13.11.2025
Криминал

В Башкирии осудили мошенника, нажившегося на отце пропавшего бойца СВО

Житель Кумертау представился сослуживцем пропавшего без вести бойца СВО. Он пообещал вернуть парня домой и выманил у его отца 107 тысяч рублей.
0
13.11.2025
Происшествия

Лишенный прав пьяный водитель BMW сбил двух девушек в Башкирии

авто после дтп
В Стерлитамаке 30-летний водитель, уже лишённый прав за пьяную езду, сбил на BMW X5 двух 18-летних девушек на переходе. Одна из них в больнице, виновника задержали.
0
12.11.2025
Спецоперация

«Это оскорбление»: в Башкирии волонтеры раскритиковали качество помощи бойцам СВО

вещи для бойцов сво
Активисты движения «Надежный тыл Башкортостана» возмущены. Вместо нужной одежды для раненых им несут старое тряпьё, дырявые носки и женские кофты.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.