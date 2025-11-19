В Стерлитамаке более тысячи горожан стихийно организовали встречу эшелонов с ранеными бойцами

Более тысячи жителей Стерлитамака по своей инициативе вышли на городской вокзал. Они встретили девять эшелонов с ранеными участниками спецоперации, которые направлялись в госпиталь. «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» первой сообщила о событии в соцсетях, после чего горожане координировали свои действия через чаты.

Официальные источники не анонсировали прибытие поезда, но информация быстро распространилась в мессенджерах. В результате на перроне собралось множество людей, желавших поддержать солдат. Горожане принесли еду, тёплые вещи и другие необходимые предметы. Помощь доставляли на легковых автомобилях и даже на грузовиках.​

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов также принял участие в акции. Он лично приехал на вокзал и передал военным партию свежей выпечки. Однако бойцы не смогли принять всю помощь от горожан. Это было связано с действующими медицинскими протоколами и требованиями безопасности.​

Ветеранские организации оперативно решили возникшую проблему. Прямо на перроне они организовали пункт сбора гуманитарного груза. Теперь волонтёры централизованно соберут все вещи и продукты. Затем их направят в городской логистический центр для дальнейшей отправки в зону СВО.​

В Башкирии действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей. Эту работу ведут сразу несколько ключевых структур. Региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» координирует основные меры помощи.​

Активную деятельность также ведут волонтёрские штабы имени Шаймуратова и центры «Семья». Они предоставляют гражданам психологическую, юридическую и бытовую поддержку. Семьи участников спецоперации получают различные льготы: путёвки в санатории, бесплатное школьное питание и продукты «Молочной кухни». Социальные службы не учитывают доходы участника СВО, когда оценивают нуждаемость семьи для назначения пособий.​