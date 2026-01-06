0
В Соцфонде разъяснили порядок роста пенсий и пособий в Башкирии в 2026 году

С 1 января пенсии в Башкирии выросли на 7,6%, средний размер выплаты достиг 26 тысяч рублей. Также увеличился размер единого пособия на детей.
пятитысячные купюры на столе
©News-bash

Отделение Социального фонда по Башкирии раскрыло детали индексации. Специалисты ведомства назвали актуальные суммы социальных выплат.​

Содержание
  1. Рост страховых пенсий
  2. Новые цифры в ведомостях
  3. Поддержка семей с детьми
  4. Февральская индексация
  5. Охват населения
  6. Сравнение с общероссийскими показателями
  7. Накопления и спецвыплаты

Рост страховых пенсий

С начала 2026 года страховые пенсии выросли на 7,6%. Этот рост коснулся получателей пенсии по старости, граждан с инвалидностью и потерей кормильца. Важно отметить, что система пересчитала суммы автоматически. Поэтому гражданам не пришлось обращаться в ведомство с заявлениями.​

Новые цифры в ведомостях

Изменения заметно повлияли на средние показатели. В сентябре 2025 года средняя пенсия по старости составляла 24 282 рубля. Теперь же эта сумма достигла 26 127 рублей. Однако в фонде подчеркнули важный нюанс. Итоговый размер прибавки специалисты рассчитывают индивидуально для каждого пенсионера.​

Поддержка семей с детьми

Также увеличилась господдержка семей с детьми. Единое пособие выросло вслед за повышением регионального прожиточного минимума. В результате максимальная сумма выплаты на ребенка в Башкирии составляет 16 350 рублей.​

Февральская индексация

Власти запланировали следующий этап повышения на февраль. Индексация затронет ежемесячные выплаты федеральным льготникам. Например, ветеранам боевых действий. Кроме того, изменится размер материнского капитала. Правительство РФ утвердит точный коэффициент позже на основе данных Росстата.​

Охват населения

Сейчас в Башкортостане проживает 1,125 млн пенсионеров. Январское повышение затронуло абсолютно всех получателей страховых пенсий в регионе.​

Сравнение с общероссийскими показателями

Эксперты сравнили региональные цифры с федеральными. В среднем по России пенсия приблизится к 27 тысячам рублей. Следовательно, показатель в Башкирии немного отстает от общероссийского. Зато процент индексации (7,6%) превысил официальную инфляцию 2025 года.​

Накопления и спецвыплаты

Важное изменение коснулось пенсионных накоплений. Законодатели повысили порог для единовременной выплаты. Теперь люди смогут проще забрать все накопления сразу одной суммой.​

Шахтеры и летчики получат перерасчет по особому графику. Фонд скорректирует их выплаты четыре раза за 2026 год. Это происходит из-за специфики взносов работодателей данных отраслей.

