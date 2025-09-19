В Соль-Илецке туристы массово скупают поделки арестантов из «Черного дельфина»

В Соль-Илецке магазин при колонии «Чёрный дельфин» внезапно стал мегапопулярным у туристов. Выручка бьёт рекорды, а поделки из хлеба и нарды разлетаются как горячие пирожки.

Магазин «Дельфин» при самой суровой колонии России для пожизненников стал мегапопулярным. По информации оренбургского УФСИН, торговая точка в Соль-Илецке показывает невероятную прибыль, а туристы едут за эксклюзивом от заключенных.

Бизнес пошёл так уверенно, что торговую точку пришлось срочно расширять. За неполный 2025 год выручка уже перевалила за 11,4 миллиона рублей, легко побив прошлогодний рекорд в 11 миллионов. Это позволило увеличить площадь магазина почти до 230 квадратных метров.

В обновлённом здании появилось свежее торговое оборудование и даже примерочные. А на входе поставили антикражные рамки — ироничный штрих для места, где сувениры делают люди, запертые навсегда.

Ассортимент у пожизненников, как у иного гипермаркета. На местном производстве делают всё: от спецодежды и постельного белья до мангалов и кованых изделий. Мастера столярного цеха собирают столы, стулья и другую мебель. Есть даже своя молочка, колбаса и сгущёнка.

Но главный хит продаж — это сувенирная продукция. Туристы с удовольствием разбирают шахматы, нарды и расписные шкатулки. Однако настоящей визитной карточкой стали фигурки, вылепленные вручную из обычного хлебного мякиша. Такой вот арт-объект с мрачной историей.