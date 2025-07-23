В Соль-Илецке обнаружили антидепрессивные свойства озера Дунино

В Соль-Илецке у озера Дунино обнаружили новое свойство — оно работает как природный антидепрессант. Высокое содержание брома успокаивает нервную систему. Но врачи советуют не увлекаться ©rutube
Уставшим от стресса и нервных срывов нашли новое место для паломничества. Как пишет Mkset, им оказалось озеро Дунино в Соль-Илецке. Водоём, известный высоким содержанием брома, оказался настоящим природным релаксантом.
Это озеро расположилось восточнее знаменитого Развала. Из-за высокой концентрации брома в народе его давно прозвали «бромным». Вода в нём помогает снять напряжение и побороть тревожность.
Специалисты советуют принимать бромные ванны дозированно. Купаться лучше не больше 15–20 минут дважды в день. И не стоит сразу бежать в душ — лечебная соль на коже только усилит эффект. Головой нырять и плескаться тоже не рекомендуют.
Бром — это не просто успокоительное от природы. Он помогает наладить работу щитовидки, укрепляет иммунитет и даже обладает антисептическим действием. Такая вот аптечка в одном озере.
Однако перебарщивать с процедурами опасно. Избыток брома может вызвать аллергию, проблемы с желудком и даже ухудшить память. Это как сильнодействующее лекарство: в малой дозе лечит, в большой — калечит.
Такой фокус на уникальных свойствах озёр — часть большой стратегии по развитию курорта. В 2025 году здесь развернули масштабную модернизацию: добавили тысячи новых лежаков, обновили санитарные зоны и тротуары, чтобы соответствовать запросам туристов.
Всё это происходит на фоне повышенного внимания к безопасности. Недавно учёным даже пришлось успокаивать отдыхающих, напуганных странной взвесью в воде. Оказалось, что это не грязь, а всего лишь полезная для кожи смесь пыльцы и цист рачков Артемий.
- Кроме антидепрессивного эффекта, чем ещё полезно озеро Дунино?
Озеро Дунино — это целый комплекс природных лекарств. Помимо успокаивающего эффекта от высокого содержания брома, оно известно своими лечебными грязями. Эта грязь, богатая минералами, оказывает благотворное влияние на суставы, позвоночник, помогает при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и кожных недугах, таких как псориаз и атопический дерматит. Лечебный слой грязи в озере может достигать двух метров.
- Почему вода в озере коричневатого цвета и всегда тёплая?
Своеобразный красно-коричневый оттенок воде придают миллиарды микроскопических рачков Артемия Салина (Artemia salina), которые в большом количестве размножаются в среднесолёной воде озера. Эти рачки, отмирая, смешиваются с илом и солью, образуя ту самую лечебную грязь. А тёплая вода, особенно у дна, — это результат естественного самонагревания иловых отложений.
- Кому противопоказаны бромные ванны?
Несмотря на всю пользу, существует ряд противопоказаний. Лечение в бромном озере не рекомендуется людям с индивидуальной непереносимостью брома и йода. Также следует воздержаться от процедур при обострении хронических заболеваний, беременности, туберкулёзе, тяжёлых заболеваниях печени, почек и сердечно-сосудистой системы, включая повторный инфаркт или гипертонию III степени. Перед поездкой обязательна консультация с врачом.
- Есть ли на курорте профессиональные лечебницы или все лечатся «дикарями»?
Хотя большинство туристов оздоравливаются самостоятельно, на курорте есть и профессиональные медицинские учреждения. Например, Областная Соль-Илецкая больница восстановительного лечения. В планах развития курорта — строительство современной водогрязелечебницы с поликлиникой и бассейном. Это позволит перейти от самостоятельного к более контролируемому и безопасному лечению.
- Власти только повышают цены или есть реальные улучшения на курорте?
В развитие Соль-Илецка вкладываются значительные средства. С 2019 по 2024 год в инфраструктуру было инвестировано более 1,6 млрд рублей. В 2025 году курортный сезон открылся с заметными обновлениями: появились тысячи новых лежаков, были улучшены санитарные зоны и реконструированы дороги, ведущие к озёрам. Кроме того, в городе начал работать отель крупной федеральной сети «Азимут», что свидетельствует о перспективах развития курорта.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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