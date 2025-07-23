В Соль-Илецке обнаружили антидепрессивные свойства озера Дунино

В Соль-Илецке у озера Дунино обнаружили новое свойство — оно работает как природный антидепрессант. Высокое содержание брома успокаивает нервную систему. Но врачи советуют не увлекаться

Уставшим от стресса и нервных срывов нашли новое место для паломничества. Как пишет Mkset, им оказалось озеро Дунино в Соль-Илецке. Водоём, известный высоким содержанием брома, оказался настоящим природным релаксантом.

Это озеро расположилось восточнее знаменитого Развала. Из-за высокой концентрации брома в народе его давно прозвали «бромным». Вода в нём помогает снять напряжение и побороть тревожность.

Специалисты советуют принимать бромные ванны дозированно. Купаться лучше не больше 15–20 минут дважды в день. И не стоит сразу бежать в душ — лечебная соль на коже только усилит эффект. Головой нырять и плескаться тоже не рекомендуют.

Бром — это не просто успокоительное от природы. Он помогает наладить работу щитовидки, укрепляет иммунитет и даже обладает антисептическим действием. Такая вот аптечка в одном озере.

Однако перебарщивать с процедурами опасно. Избыток брома может вызвать аллергию, проблемы с желудком и даже ухудшить память. Это как сильнодействующее лекарство: в малой дозе лечит, в большой — калечит.

Такой фокус на уникальных свойствах озёр — часть большой стратегии по развитию курорта. В 2025 году здесь развернули масштабную модернизацию: добавили тысячи новых лежаков, обновили санитарные зоны и тротуары, чтобы соответствовать запросам туристов.

Всё это происходит на фоне повышенного внимания к безопасности. Недавно учёным даже пришлось успокаивать отдыхающих, напуганных странной взвесью в воде. Оказалось, что это не грязь, а всего лишь полезная для кожи смесь пыльцы и цист рачков Артемий.