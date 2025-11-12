В России заработал «период охлаждения» для сим-карт: как не остаться без связи после отпуска или просто выключенного телефона

В России ввели «период охлаждения» для сим-карт. После возвращения из-за рубежа или долгого офлайна интернет и СМС отключат на 24 часа для борьбы с дронами.

По данным Минцифры, с 10 ноября в России заработал новый механизм защиты от беспилотников. Теперь сим-карты, вернувшиеся из-за границы, будут временно блокировать. На 24 часа у абонента отключат мобильный интернет и СМС-сервисы. Ведомство назвало эту меру «периодом охлаждения».

Кого коснётся блокировка

Под заморозку могут попасть две категории пользователей. Во-первых, те, кто возвращается из международного роуминга. Во-вторых, те, чья сим-карта была неактивна более 72 часов. По словам аналитика Эльдара Муртазина, под удар могут попасть даже те, кто просто выключил телефон на трое суток, не покидая страны.

Причины и доступ

Причина таких мер — противодействие дронам. Власти опасаются, что беспилотники, попадающие на территорию РФ, могут использовать российские симки для навигации. Блокировка нужна, чтобы убедиться: картой пользуется живой человек, а не вражеский аппарат. Во время «периода охлаждения» условия у операторов немного различаются. Обычно доступными остаются звонки и сайт самой компании. Некоторые операторы также оставляют доступ к «белому списку» ресурсов: «Госуслугам», банковским приложениям, соцсети «ВКонтакте», «Яндексу» и маркетплейсам.

Как снять ограничения

Чтобы снять ограничения, нужно доказать, что вы не дрон. Оператор пришлёт СМС со ссылкой, где потребуется пройти капчу. Альтернативный вариант, особенно для владельцев кнопочных телефонов, — позвонить в кол-центр и пройти идентификацию по голосу.

Особый случай — Калининград

При поездках в Калининград на поезде есть свои нюансы. Региональное Минцифры посоветовало пассажирам выключать телефон перед пересечением границы, например, до въезда в Белоруссию. Включать аппарат рекомендуют уже по прибытии в Калининград, чтобы избежать ненужных блокировок.

Мировой опыт и цели

Введение «периода охлаждения» — не уникальная российская практика. Подобные и даже более жёсткие меры безопасности применяются в других странах, особенно там, где остро стоит вопрос национальной безопасности. Например, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт в зонах конфликта, а власти Индии могут блокировать мобильный интернет и звонки на несколько часов.

Эта мера является частью более широкой государственной стратегии по борьбе с так называемыми «спящими» или «серыми» сим-картами. Государство стремится выстроить механизм, который позволит отличать обычное использование связи от потенциально опасного, когда сим-карты российских операторов могут быть задействованы для навигации и управления беспилотниками.