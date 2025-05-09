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В России заработал электронный реестр повесток

В России официально запустили электронный реестр повесток — теперь «письма счастья» от военкомата приходят в личный кабинет, как штрафы от ГИБДД.

Главное нововведение — повестка считается врученной автоматически через неделю после публикации в реестре. На сборы дают ещё 3 дня.

Проигнорировал цифровую повестку? Получай полный набор проблем: выезд за границу перекрыт, машину не купить и не продать, недвижкой не распорядиться, кредит не взять. И даже самозанятым или ИП не стать — экономика подождёт, Родина зовёт.

По данным источников, система уже работает во всех регионах России — эксперимент с бумажными повестками официально завершён.

Так что, парни, если давно не заглядывали на Госуслуги — самое время обновить приложение и проверить уведомления. Цифровизация добралась и до военкоматов.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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