В России заработал электронный реестр повесток

В России официально запустили электронный реестр повесток — теперь «письма счастья» от военкомата приходят в личный кабинет, как штрафы от ГИБДД.

Главное нововведение — повестка считается врученной автоматически через неделю после публикации в реестре. На сборы дают ещё 3 дня.

Проигнорировал цифровую повестку? Получай полный набор проблем: выезд за границу перекрыт, машину не купить и не продать, недвижкой не распорядиться, кредит не взять. И даже самозанятым или ИП не стать — экономика подождёт, Родина зовёт.

По данным источников, система уже работает во всех регионах России — эксперимент с бумажными повестками официально завершён.

Так что, парни, если давно не заглядывали на Госуслуги — самое время обновить приложение и проверить уведомления. Цифровизация добралась и до военкоматов.