В России запретят лишать премий задним числом и срезать зарплату более чем на 20%

С 1 сентября 2025 года в России меняются правила для работодателей. Новый закон обяжет их чётко прописывать все условия премирования и серьёзно ограничит возможность лишать сотрудников денег даже за проступки. ©News-bash
С 1 сентября 2025 года российские работодатели больше не смогут лишать сотрудников премий по своему усмотрению. В Трудовой кодекс вступают в силу поправки, которые призваны сделать систему поощрений прозрачной и защитить доходы работников, пишет Контур-экстерн.
Прозрачность прежде всего
Главное нововведение — конец «серым схемам». Теперь все условия премирования должны быть чётко зафиксированы в трудовом договоре или внутренних документах компании. Работодатель будет обязан прописать:
- Конкретные виды премий (месячные, квартальные, годовые).
- Их точные размеры или методику расчёта.
- Чёткие сроки выплаты.
- Основания и условия, при которых премия начисляется.
Лишить премии станет сложнее
Самые важные изменения коснулись порядка депремирования за дисциплинарные взыскания (например, выговор). Теперь урезать премию можно будет только при соблюдении трёх жёстких условий:
- По горячим следам: Снизить можно только ту премию, которая начисляется за период, когда был совершён проступок. Урезать задним числом ранее начисленные выплаты будет запрещено.
- Не более 20%: Это ключевой момент. Размер снижения премии не должен приводить к уменьшению общей месячной зарплаты работника более чем на 20%. Это мощный барьер против чрезмерных «штрафов».
- С учётом профсоюза: Если в компании есть профсоюз, его мнение при принятии решения о депремировании придётся учитывать.
Таким образом, полностью лишить сотрудника стимулирующих выплат за провинность станет практически невозможно.
Почему возникла необходимость в этих изменениях?
Изменения были инициированы постановлением Конституционного Суда РФ, который признал прежние нормы не соответствующими Конституции. Суд установил, что действовавший порядок позволял работодателям произвольно уменьшать зарплату работника, имеющего дисциплинарное взыскание, без учета количества и качества его труда. Новые правила призваны сделать систему оплаты труда более справедливой, понятной и защитить работников от необоснованного снижения дохода.
Что именно теперь должны прописать работодатели в документах о премировании?
Работодатели обязаны максимально детально и прозрачно прописывать систему поощрений в коллективных договорах или локальных нормативных актах (ЛНА), таких как "Положение о премировании". В документах должны быть четко определены:
Виды премий: за какие достижения (квартальные, годовые, за результат и т.д.).
Размеры: конкретные суммы, проценты или формулы для расчета.
Сроки выплаты: точные даты или периоды, когда начисляется вознаграждение.
Основания и условия: за что именно выплачивается премия.
Критерии оценки: теперь закон прямо разрешает учитывать не только эффективность и стаж, но и наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.
Означает ли ограничение в 20%, что премию ни при каких условиях нельзя снизить больше?
Нет, это ключевой нюанс. Ограничение на снижение месячной зарплаты не более чем на 20% применяется только в случае, когда премия уменьшается из-за наложения на работника дисциплинарного взыскания (например, выговора).
Если же работник просто не выполнил показатели, установленные для получения премии (например, не достиг плановых KPI), то работодатель вправе уменьшить или не начислять премию в любом размере. В такой ситуации считается, что работник ее просто не заработал, и это не связано с дисциплинарным проступком.
Является ли лишение премии самостоятельным видом наказания?
Нет, лишение премии само по себе не является дисциплинарным взысканием по Трудовому кодексу. Это может быть лишь следствием уже примененного взыскания, такого как замечание или выговор. Возможность снижения премии за проступок должна быть заранее зафиксирована во внутренних документах компании.
Какова практическая цель 20%-го ограничения?
Главная цель — защитить работников от резкого падения дохода, особенно в компаниях, где зарплата состоит из маленького оклада и большой премиальной части. Представители профсоюзов отмечали случаи, когда оклад мог составлять 20 тыс. рублей, а премия — 80 тыс. рублей. В такой ситуации лишение всей премии из-за одного проступка приводило к потере большей части месячного дохода. Новое правило исключает подобные произвольные решения со стороны работодателей.
Когда и кем был принят этот закон?
Соответствующий Федеральный закон (№ 144-ФЗ) был принят Государственной Думой 27 мая 2025 года, одобрен Советом Федерации 4 июня 2025 года и подписан Президентом РФ 7 июня 2025 года.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.