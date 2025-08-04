В России запретят лишать премий задним числом и срезать зарплату более чем на 20%

С 1 сентября 2025 года в России меняются правила для работодателей. Новый закон обяжет их чётко прописывать все условия премирования и серьёзно ограничит возможность лишать сотрудников денег даже за проступки.

С 1 сентября 2025 года российские работодатели больше не смогут лишать сотрудников премий по своему усмотрению. В Трудовой кодекс вступают в силу поправки, которые призваны сделать систему поощрений прозрачной и защитить доходы работников, пишет Контур-экстерн.

Прозрачность прежде всего

Главное нововведение — конец «серым схемам». Теперь все условия премирования должны быть чётко зафиксированы в трудовом договоре или внутренних документах компании. Работодатель будет обязан прописать:

Конкретные виды премий (месячные, квартальные, годовые).

Их точные размеры или методику расчёта.

Чёткие сроки выплаты.

Основания и условия, при которых премия начисляется.

Лишить премии станет сложнее

Самые важные изменения коснулись порядка депремирования за дисциплинарные взыскания (например, выговор). Теперь урезать премию можно будет только при соблюдении трёх жёстких условий:

По горячим следам : Снизить можно только ту премию, которая начисляется за период, когда был совершён проступок. Урезать задним числом ранее начисленные выплаты будет запрещено.

: Снизить можно только ту премию, которая начисляется за период, когда был совершён проступок. Урезать задним числом ранее начисленные выплаты будет запрещено. Не более 20% : Это ключевой момент. Размер снижения премии не должен приводить к уменьшению общей месячной зарплаты работника более чем на 20%. Это мощный барьер против чрезмерных «штрафов».

: Это ключевой момент. Размер снижения премии не должен приводить к уменьшению общей месячной зарплаты работника более чем на 20%. Это мощный барьер против чрезмерных «штрафов». С учётом профсоюза: Если в компании есть профсоюз, его мнение при принятии решения о депремировании придётся учитывать.

Таким образом, полностью лишить сотрудника стимулирующих выплат за провинность станет практически невозможно.