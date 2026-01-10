0
2 часа
Новости

В России зафиксирован массовый сбой в работе Telegram 10 января

Утром 10 января пользователи Telegram в России столкнулись с техническими неполадками. Основные проблемы касаются отправки сообщений и загрузки файлов.
мессенджер телеграм
©Gemini

Сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов Downdetector сообщил о проблемах в работе мессенджера. Первые уведомления о неисправностях поступили от пользователей сегодня около девяти утра по московскому времени.

Абоненты отмечают сложности с отправкой текстовых сообщений, которые долго не доставляются адресатам. Также фиксируются ошибки при попытке загрузить изображения или видеозаписи — медиафайлы не открываются или грузятся с задержкой. Часть аудитории заявляет о невозможности обновить ленту каналов или войти в приложение.

график сбоев телеграм
©Downdetector

Технические неполадки наблюдаются в различных субъектах Российской Федерации. Изначально сообщения поступали из Москвы и Санкт-Петербурга, позже география расширилась на другие регионы. О нестабильном соединении информируют пользователи из Сибири, Поволжья и Урала.

Согласно данным мониторинга, количество жалоб резко возросло в утренние часы. За короткий период число зарегистрированных отчетов о сбоях превысило несколько сотен. Официальные представители компании на данный момент не разъяснили причины нарушения работы сервиса.

Это второй случай нарушения функционирования платформы в январе 2026 года. Ранее, 1 января, в работе сервиса также наблюдались существенные перебои. Тогда проблемы с доступом затронули значительное количество пользователей по всей стране.

Во время предыдущего сбоя Республика Башкортостан вошла в число регионов с наибольшим количеством обращений о неполадках. По статистике, на долю региона пришлось около 9% всех жалоб, что стало вторым показателем после Самарской области. Жители Уфы сообщали о невозможности использования мессенджера в праздничный день.

Специалисты указывают на возможную связь технических проблем с внешним регулированием трафика. Осенью 2025 года Роскомнадзор применил меры по ограничению пропускной способности для ряда иностранных платформ. Это связано с невыполнением требований законодательства РФ, что может влиять на стабильность соединения.

