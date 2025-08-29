1
В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

В России зарегистрирован первый заболевший лихорадкой чикунгунья. Пациент находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
комар на руке
©Imagen

Главное, что нужно знать: опасности массового заражения для россиян нет. По данным Роспотребнадзора, болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно только через укус комара-переносчика, а популяция таких насекомых в России не представляет угрозы.

Первый случай, скорее всего, завозной. Сейчас вспышки болезни фиксируются в других странах, например, в провинции Гуандун в Китае.

Что такое чикунгунья и чем она опасна

Чикунгунья — это вирусная инфекция, которая вызывает следующие симптомы:

  • Высокая температура.
  • Сильная, мучительная боль в суставах, которая может стать хронической.
  • Припухлость суставов.
  • Мышечная боль и головная боль.
  • Тошнота, слабость и кожная сыпь.

Основная опасность болезни — в сильных болях и воспалении суставов, которые могут надолго подорвать здоровье.

Как защитить себя, если вы едете в тропические страны

Риск заражения существует только в регионах, где обитают комары-переносчики (эндемичные территории). Если вы планируете поездку в такие места, соблюдайте простые правила безопасности:

  1. Защищайте дом от насекомых. Установите на окна и двери москитные сетки. Включайте на ночь электрофумигаторы. Если комар все же залетел в комнату — уничтожьте его спреем-инсектицидом.
  1. Правильно одевайтесь. Вечером и ночью, когда комары особенно активны, носите одежду с длинными рукавами и длинные брюки.
  2. Используйте репелленты. Наносите средства от комаров на все открытые участки тела. Делайте это равномерно и следите, чтобы средство не попало в глаза или на слизистые.
