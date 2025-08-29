В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

В России зарегистрирован первый заболевший лихорадкой чикунгунья. Пациент находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Главное, что нужно знать: опасности массового заражения для россиян нет. По данным Роспотребнадзора, болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно только через укус комара-переносчика, а популяция таких насекомых в России не представляет угрозы.

Первый случай, скорее всего, завозной. Сейчас вспышки болезни фиксируются в других странах, например, в провинции Гуандун в Китае.

Что такое чикунгунья и чем она опасна

Чикунгунья — это вирусная инфекция, которая вызывает следующие симптомы:

Высокая температура.

Сильная, мучительная боль в суставах, которая может стать хронической.

Припухлость суставов.

Мышечная боль и головная боль.

Тошнота, слабость и кожная сыпь.

Основная опасность болезни — в сильных болях и воспалении суставов, которые могут надолго подорвать здоровье.

Как защитить себя, если вы едете в тропические страны

Риск заражения существует только в регионах, где обитают комары-переносчики (эндемичные территории). Если вы планируете поездку в такие места, соблюдайте простые правила безопасности:

Защищайте дом от насекомых. Установите на окна и двери москитные сетки. Включайте на ночь электрофумигаторы. Если комар все же залетел в комнату — уничтожьте его спреем-инсектицидом.