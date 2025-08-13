В России ввели новый порядок расчета среднего заработка. Что изменилось

В России с 1 сентября меняют правила расчёта средней зарплаты. В неё теперь войдут все премии и поощрения. Но с выходным пособием есть нюансы. Разбираемся, что изменится.

Россиянам скоро начнут считать средний заработок по-новому. По данным ТАСС, с разъяснениями выступил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, пообещав работникам ряд плюсов.

Главное новшество — в расчёт среднего заработка теперь будут включаться не только квартальные премии, но и вообще все денежные поощрения. Это, по словам депутата, очевидный плюс для сотрудников, ведь итоговая сумма для расчёта больничных или командировочных станет больше.

А вот с выходным пособием при увольнении всё немного хитрее. Для него вводят отдельную формулу: средний дневной заработок умножат на среднее количество рабочих дней в месяце. Если у сотрудника суммированный учёт времени — в ход пойдёт средний часовой заработок.

При этом расчёт отпускных решили не трогать. Здесь всё по-старому: зарплату за 12 месяцев поделят на 12 и на стандартный коэффициент 29,3. Старые нормативные акты, по которым бухгалтеры работали годами, отправляются в архив.

Вся эта реформа, как заявил парламентарий, нужна для «осовременивания» и актуализации законодательства. Прежние правила, действовавшие больше 15 лет, уходят в прошлое.

Новые правила закреплены Постановлением Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года и вступят в силу с 1 сентября. Этот документ заменит старое положение, которое действовало ещё с 2007 года, и будет актуален до 1 сентября 2031 года.

Некоторые эксперты уже отмечают, что новая формула расчёта выходного пособия не всегда будет выгоднее для работника. Из-за введения усреднённого показателя рабочих дней (в 2025 году это 20,58 дня) итоговая выплата в некоторых случаях может даже уменьшиться по сравнению со старой схемой.